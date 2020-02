Le Hacking de l’Hôtel de Ville 2020, qu’est ce que c’est ?

Le Hacking de l’Hôtel de Ville 2020 se tiendra le 6 mars prochain de 9h à 18h à l’Hôtel de Ville.

Cette année encore, Anne Hidalgo, Maire de Paris, confiera les clefs de la mairie de Paris le 6 mars prochain aux acteurs de l’innovation pour la 6ème édition du Hacking de l’Hôtel de Ville.

Cet événement initié par la Ville de Paris et Paris&Co permet aux startups et professionnels de l’innovation de s’emparer de l’Hôtel de Ville.

L’évènement permet notamment aux aux startups, grands groupes, experts, organismes d’accompagnement, institutions, investisseurs et acheteurs de la Ville de Paris de se rencontrer. Et ainsi construire, partager afin de développer de nouvelles idées et opportunités d’affaires.

Sont à retrouver des solutions visuelles, expérimentales et sensorielles touchant le secteur des industries créatives ! De plus, la mobilité, le développement durable et l’alimentation feront également parti du programme.

Découvrez avec nous le programme de la journée :

9h00 – 9h15 : L’évènement sera officiellement lancé Pierre-Henri Deballon, président du Conseil d’Administration de Paris&Co

9h30 -18h : Ouverture de l’ensemble des séquences de Hacking :

les rendez-vous du StartUp MeetUp

le DemoSpace

les Ateliers et Tables Rondes.

Dans le cadre du DemoSpace startups, chercheurs, artistes, PME et grands groupes investiront les salons pour faire découvrir des innovations qui auront un impact sur la société de demain.

9h30 – 16h30 : 2 ateliers et 5 tables rondes pour saisir les enjeux d’actualité et grande tendances de l’écosystème de l’innovation. Par ailleurs, le développement à l’international, futur du secteur des industries culturelles et créatives.

18h : Clôture du StartUp MeetUp

19h00 : Fermeture des portes

Il sera possible de suivre l’événement sur les réseaux sociaux grâce au hashtag : #HackingParis