Annoncé durant le mois d’Octobre 2019, le Beats Solo Pro fait son arrivée pour la fin d’année. Une version améliorée du Beats Solo, avec de belles nouveautés dont la réduction de bruit active et l’assistant vocal Siri intégré. Apple poursuit son travail sur la marque en intégrant la fameuse puce Apple H1, présente dans les AirPods 2. Alors, que vaut le nouveau casque de la filiale d’Apple ?

Confortable et agréable au toucher

Le nouveau casque de la gamme Solo reste un supra-auriculaire, c’est à dire qu’il se pose sur les oreilles. L’immersion n’est pas complète, puisque les coussinets n’englobent pas les oreilles. Mais couplé au système de réduction de bruit active, le confort reste optimal. Difficile de trouver de la nouveauté concernant le design du Beats Solo Pro, puisqu’il ressemble à son prédécesseur. Mais il a tout de même subit des améliorations avec une meilleure finition, notamment sur des nouvelles finitions en métal et des coussinets plus épais et donc plus agréables durant une heure de pleine écoute. Après, il faudra penser à faire des pauses dû à la pression du casque sur les oreilles.

Le casque Solo est toujours aussi robuste, avec ses écouteurs qui se replient vers l’intérieur. En général, il dégage un sentiment de qualité et s’annonce solide pour des séances sportives. La batterie annoncée à 22h avec la réduction de bruit est réaliste. Le casque a su se maintenir durant une semaine entière. Il sera présent durant les longs trajets en train ou en avion. Point positif, comme sur le Beats Studio 3 Wireless, ce nouveau produit gagne 3h d’autonomie en seulement 10 minutes de recharge. Hâte que cette solution arrive sur iPhone…

À notre grand regret, Apple n’a pas opté pour les boutons tactiles en matière de commande. Les boutons physiques sont toujours de la partie, permettant de changer de musique et régler le volume. Remarque importante, il faut déplier le casque pour l’allumer, et le replier pour l’éteindre. Surprenant et pas très pratique lorsqu’on laisse le casque sur un bureau toute la nuit. Un dernier bouton se trouve sur l’oreillette de gauche permet d’inter changer entre le mode Transparence et la réduction de bruits. Le casque Beats Solo Pro est livré avec sa housse de transport en toile, ainsi qu’un câble Lightning.

Des performances audio améliorées

Une fois de plus, on retrouve le spectre audio signé Beats. Les basses restent en supériorité face au reste de la bande sonore. Difficile de critiquer cette partie, puisque les acheteurs de Beats le savent aujourd’hui. Pour ceux qui aiment la musique grave, avec des basses, ce Solo Pro offre un spectre agréable. Ceux qui aiment la musique instrumentale accompagnée d’une belle voix, d’autres casques feront l’affaire, comme le Sennheiser Momentum 3 Wireless.

Beats équipe son nouveau modèle de la réduction de bruit active, comme sur le casque Studio 3 Wireless. Cette nouveauté phare du Beats Solo Pro, qui lui permet d’ailleurs d’avoir cette dénomination, est une réussite. Plusieurs modes, comme sur les nouveaux AirPods Pro, sont disponibles, de l’activation de la réduction de bruit à « Transparence », qui active les microphones du casque pour permettre d’entendre les bruits environnants. Le système fonctionne parfaitement et apporte une valeur ajoutée au casque supra-auriculaire, qui parvient à insonoriser les oreilles malgré le fait qu’elles ne soient pas enfermées. Rien de révolutionnaire, il faut l’avouer, mais plaisant à retrouver.

Le casque Solo Pro est équipé de la puce Apple H1 qui lui permet de garantir une connexion rapide et fluide sur les terminaux de la marque. Ainsi, ce nouveau casque est détecté par l’iPhone en quelques secondes, en l’approchant de l’écran. Il peut également se connecter à 2 appareils en simultanée, pour pouvoir être au téléphone et gérer sa musique.

Beats Solo Pro : Conclusion

Apple renouvelle sa gamme audio avant les fêtes de Noël 2019, avec les AirPods Pro et le Beats Solo Pro. Le casque Solo garde son design, gagne en confort et se voit doter de la réduction de bruits. La solution d’Apple est l’une des meilleures sur le marché, couplé à une expérience utilisateur boostée avec iOS 13. La partie audio n’a pas évoluée, elle reste toujours portée vers les basses. Le plus gros point noir de ce casque reste sa mise en veille, qui se fait uniquement lorsque l’on referme le casque.