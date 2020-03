Google Traduction active la transcription en temps réel, Assassin’s Creed Odyssey gratuit et Samsung Galaxy M21 – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions d’iPad Pro 2020, attestation de déplacement, Xbox Series X et PS5. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu Google Traduction, Assassin’s Creed Odyssey et Samsung Galaxy M21. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Google Traduction traduit désormais vos conversations en temps réel

Parmi les outils de traduction disponible aujourd’hui, Google Traduction est un choix assez populaire. En janvier dernier, Google avait annoncé une nouvelle fonctionnalité de transcription en direct. Cette fonction permet à ses utilisateurs de pouvoir traduire du texte en temps réel ce qui est réel atout pour ce type d’outil. À travers un tweet, Google vient de rendre cette dernière disponible pour les utilisateurs Android. Pour rappel, celle-ci était jusqu’ici indisponible. Pour activer cette nouvelle fonctionnalité, il suffit d’appuyer sur l’icône dédiée en dessous de la zone texte. Votre smartphone peut désormais retranscrire ce qu’elle entend en texte.

Malheureusement, à l’heure où l’on écrit, elle est seulement disponible en 8 langues : l’anglais, le français, l’allemand, l’hindi, le portugais, le russe, l’espagnol ainsi que le thaï. Notez que l’application utilisera bien évidemment le micro de votre smartphone pour pouvoir fonctionner. Concernant l’application sur iOS, nous n’avons pas plus d’informations pour le moment.

Assassin’s Creed Odyssey et d’autres jeux sont désormais gratuits

La crise de santé publique liée au Covid-19 n’est pas terminée et le confinement est encore effectif pour un peu moins de deux semaines en France. Être enfermé chez soi peut être assez déroutant et l’ennui se fait une place de choix dans notre vie quotidienne. Un ennui que certains développeurs de jeux vidéo vous aident à combattre comme Ubisoft. En effet, le studio vient de rendre gratuit « Assasin’s Creed Odyssey » jusqu’au 22 mars prochain. Une belle initiative qui va permettre de découvrir l’opus sorti en octobre 2018. Autre bonne nouvelle, la sauvegarde ne sera pas perdue et il sera possible de l’acheter 67% moins cher que son prix initial.

Pour les fans de foot en manque, Sports Interactive propose son jeu Football Manager 2020 à 0€ jusqu’au 25 mars. Une licence phare qui vous occupera un bon moment durant cette période de confinement obligatoire.

Le Samsung Galaxy M21 et M31 arriveraient en France ?

Après la mise à jour de la gamme Galaxy A des Samsung, il se pourrait que la gamme M débarque bientôt en Europe. Présenté hier en Inde, le Galaxy M21 pourrait bien être les meilleures alternatives aux appareils de Xiaomi sous la barre des 200€. A l’intérieur, on y retrouve une batterie de 6 000 mAh, un écran FHD+ de 6,4 pouces, un processeur Exynos 9611 couplé avec 4 ou 6 Go de RAM.

Si on estime leur prix en € à partir de leur valeur en roupies, ceux-ci pourraient être vendus pour un prix de 160 à 190/200€. Ce qui a mis la puce à l’oreille quant à une arrivée en Europe, c’est une page en allemand détaillant les caractéristiques de ces derniers sur le site officiel de Samsung. Fuite ou pas, nous restons vigilants, mais pouvons nous attendre à leur annonce sur le marché européen dans les prochains mois.

On espère que les actualités du jour autour de Google Traduction, Assassin’s Creed Odyssey et Samsung Galaxy M21. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !