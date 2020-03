Nouvelle faille critique pour Windows, lutter contre le COVID-19 avec Folding@home qualité vidéo Facebook et Instagram en baisse – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Xiaomi, Huawei et Windows 10. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Windows, COVID-19, Facebook et Instagram. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Windows abonné aux failles Day One

Une fois de plus, Windows fait parler de lui à cause d’une faille de sécurité. Cette fois-ci, elle à été dévoilée par Microsoft et non-pas par une société de sécurité. Sans véritable solution pour la corriger à l’heure actuelle, elle toucherait la bibliothèque Adobe Type Manager ainsi qu’un bug du volet de visualisation de l’explorateur de fichiers. Ce dernier, une fois ouvert, ouvrirait la porte à l’exécution de codes malveillants par de potentiels pirates. Certains indices seraient assez explicites pour dire que la faille aurait déjà été exploitée par des hackers. Aucun utilisateur n’est pas à l’abri et toutes les versions de Windows sont vulnérables. Pour se protéger, Microsoft préconise de se passer du volet de visualisation de l’explorateur et de désactiver le service WebClient.

Folding@home, la puissance de votre ordinateur pour lutter contre le COVID-19

Un nouveau projet vient de poser sa pierre à l’édifice dans la recherche contre le COVID-19. Folding@home est un projet collaboratif lancé par l’université de Stanford en Californie qui permet de mettre à disposition la puissance de son ordinateur afin de fournir des ressources supplémentaires dans la recherche scientifique. Le but ultime est de comprendre le fonctionnement des protéines attachées au virus grâce à la modélisation 3D. Pour y participer, il suffit de télécharger un logiciel à cette adresse et… c’est tout. Le logiciel va alors utiliser la puissance de calculs des CPU et GPU qui ne sont pas utilisés pour alimenter la puissance de Folding@home. Une puissance qui a déjà atteint 474 téraflops. En plus de rester chez soi pour contrecarrer la propagation du virus, aider à la recherche d’un remède pour le COVID-19 n’a jamais été aussi simple.

Facebook et Instagram baissent en qualité

À travers une déclaration adressée à Engadget, Facebook annonce réduire à son tour le “débit binaire” afin de soulager les réseaux. En d’autres termes, cela veut tout simplement dire que la qualité des vidéos sur Facebook et Instagram devrait baisser. Cette mesure concerne en partie l’Europe mais elle pourrait être étendue à une échelle plus grande. Elle fait suite à l’épisode de pandémie dans laquelle nous vivons actuellement. Notez que Facebook n’a pas précisé la durée de cette limitation. À ce jour, ce n’est pas la seule entreprise à avoir baissé la qualité des vidéos. C’est aussi le cas pour Netflix, YouTube, Amazon, et même Apple. Par ailleurs, Disney+ a vu son lancement repoussé au 7 avril en France pour la même raison.



