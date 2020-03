Faites l’évaluation de votre état de santé face au Coronavirus

Alors que nous vivons un épisode pandémique sans précédent avec le COVID-19, et que les grandes sociétés de la tech mettent en place un suivi à l’instar de Siri ou de WhatsApp le Ministère de la Santé référence depuis le 20 Mars 2020 dernier un questionnaire sur le Coronavirus.

Après sa mise en ligne discrète mercredi (pour permettre son « expérimentation flash »), le site a enregistré plus de 600.000 connexions en trois jours.

Déjà plus de 2 millions de connexions :

Samedi à 14 heures, le chiffre était passé à 1,4 million puis à 2 millions à 18 heures, selon les porteurs de l’initiative.

Et sur ces deux millions de visiteurs, la moitié a rempli le questionnaire jusqu’au bout.

Par ailleurs, 12% se sont vus orientés vers le Samu, « chiffre qui confirme l’utilité du site dans l’orientation responsable des patients et la nécessité de poursuivre son déploiement auprès du grand public ».

Comme le Dr. Fabrice Denis, membre de la toute nouvelle Alliance digitale contre le Covid-19 l’explique à l’AFP : « Ce n’est pas du diagnostic, c’est une évaluation de l’état de santé pour savoir vers quoi orienter ».

En effet, si on connait désormais bien les symptômes du Coronavirus le site internet aide les Français à les évaluer et sur la marche à suivre.

Il s’agit donc d’une application d’information sur la conduite à tenir suivant les symptômes ressentis ou subis en ces circonstances particulières.

Nombreux sont ceux qui ne savent pas quoi faire entre programmer une téléconsultation, appeler le 15 ou encore votre médecin traitant.

Le site maladiecoronavirus.fr, vous permet de faire un « test » anonyme et gratuit de 24 questions sur les symptômes mais aussi sur vos antécédents médicaux, votre âge…

Une collaboration avec l’Institut Pasteur face au Coronavirus :

Le site développé et mis à jour en étroite collaboration avec des médecins spécialistes et l’Institut Pasteur avec les dernières connaissances dont on dispose sur le COVID-19 vous conseille soit de rester simplement confiné chez vous, de consulter votre médecin traitant ou encore d’appeler immédiatement le 15.

L’objectif est de rassurer, mais aussi de « réduire les appels inutiles vers le Samu », comme le souligne le cancérologue précité.

N’hésitez pas, en cas de doute, faites le test !