Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée.

Siri vous propose un test au COVID-19

En pleine période de pandémie contre le coronavirus, Apple vient d’ajouter aux USA un test via Siri. Avec quelques questions à réponse simple, l’assistant personnel vous donnera quelques conseils jusqu’à vous proposer d’appeler les urgences (américaines). Pour accéder au questionnaire, il suffit de demander « Do I have Coronavirus ». Actuellement, le test est disponible en France mais seulement en Anglais. Pour plus d’informations, nous y avons consacré un article à propos du test au COVID-19 effectué par Siri. Notez seulement qu’il ne s’agit pas ici d’un réel test de dépistage, mais seulement pour y voir plus clair.







WhatsApp lance un chatbot dédié au COVID-19

Si vous souhaitez vous tenir au courant des toutes dernières informations sur le coronavirus, vous pouvez utiliser Whatsapp. Pour cela, il suffit d’envoyer « Hi » au numéro +41 79 412 32 36. Dès lors, vous pouvez suivre l’évolution de la situation par régions géographiques, les derniers articles, les bonnes pratiques, etc… Pour le moment, cela fonctionne uniquement en Anglais mais permet d’obtenir simplement des informations de sources sûres. On vous invite à rester méfiant des intox qui tournent sur les réseaux sociaux et de vérifier vos sources. Plus d’informations sur ce service dans notre article Suivez le COVID-19 en temps réel sur WhatsApp grâce à l’OMS.

Le Samsung Galaxy M21 et M31 arriveraient en France ?

En pleine période de confinement (pas toujours respectés par certains), l’arrivée d’un nouveau service de streaming vidéo tel que Disney+ allait, selon le gouvernement français, user encore un peu plus une bande passante déjà bien consommée. C’est pour cela que l’entreprise américaine a préféré reporter la sortie de son service de VOD au 7 avril prochain. En effet, Disney+ aurait selon toute vraisemblance ralentie le réseau internet français, car son mode de distribution n’est pas régulé (ou contrôlé selon le point de vue) par les FAI, dont Orange. En effet, l’opérateur historique français ne souhaitait pas voir débarquer Disney+ dans l’hexagone sans signer au préalable un accord. Des arguments techniques justifient-ils à eux seuls le report de Disney+ comme le laisse entendre Orange ou est-ce selon toute vraisemblance encore et toujours une histoire d’argent ? Plus de détails dans notre article dédié Disney+ n’arrivera pas de sitôt sur vos écrans.

On espère que les actualités du jour autour de Siri, COVID-19, WhatsApp et Disney.