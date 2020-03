Coronavirus (COVID-19) : Siri propose désormais un test

Apple vient d’activer aux USA un questionnaire très basique dans Siri pour savoir si vous avez éventuellement le coronavirus (COVID-19).

Apple active un test contre le coronavirus (COVID-19)

Dans cette période de pandémie contre le coronavirus (COVID-19), plusieurs entreprises ont pris les mesures nécessaires. C’est notamment le cas d’Apple qui a récemment fermé les Apple Store et s’est engagé à donner des millions de masques. Aujourd’hui, Apple s’attaque sur l’information. En effet, la multinationale vient mettre à jour Siri. Désormais, aux USA, Siri est doté d’un test qui répond à quelques questions simples concernant le coronavirus. Pour accéder au test, il suffit de poser la question « Do I have coronavirus » ou « I think I have coronavirus ».

« Quelques questions peuvent vous aider à comprendre la situation »

« Lavez vos mains régulièrement pendant 20 secondes »

Le test se présente sous la forme de questions à réponse simple (oui ou non). Une fois terminé, Siri peut vous proposer divers conseils voire d’appeler les urgences (américaines) selon vos réponses. Ayez seulement à l’esprit que ce test n’est en aucun cas un substitut à un avis d’un médecin ou d’un expert. Il est seulement là pour répondre à quelques questions basiques et mieux « comprendre la situation ».

Comment essayer le test en France ?

Théoriquement, le test est seulement disponible aux USA. Néanmoins, n’importe qui peut y accéder en changeant la langue de Siri en anglais. Pour ce faire, allez simplement les réglages puis « Siri et recherche » et « Langue ». Bien évidemment, il vous faudra quelques connaissances en anglais étant donné qu’il n’est pas en français. En français, Siri est capable de répondre à la question mais affiche seulement un lien vers le site gouvernemental.