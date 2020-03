De la Côte d’Azur, on retient les bleus d’une Méditerranée qui longent calanques, îles et plages dorées, les teintes chaudes de ses villages qui lui confèrent un parfum de vacances inimitable…mais la Côte d’Azur c’est aussi l’or pailleté d’évènements qui brillent à l’instar du Festival Les Plages Électroniques 2020, qui fait de Cannes la destination phare des musiques électroniques et l’incontournable « Beach Party » Européenne à vivre en été !

Désormais inscrit dans le calendrier des festivals majeurs à ne pas manquer, comme Lollapalooza, Le Festival Les Plages Électroniques fêtera ses 15 ans d’existence du 7 au 9 Août 2020, avec au programme un florilège de surprises et de nouveautés qui seront dévoilés très prochainement.

Les premiers artistes annoncés aux Plages Électroniques 2020 :

THE CHAINSMOKERS – KAYTRANADA – PAUL KALKBRENNER – GUY GERBER – STEPHAN BODZIN – VALD – ARTBAT – BON ENTENDEUR (Dj Set) – BOYS NOIZE – KUNGS – MEDUZA – SAM PAGANINI – AAZAR – BOOMBASS / CASSIUS – FOLAMOUR – KAS:ST (live)- LA MAMIE’S (Dj Set – MATHAME – MYD (Dj Set) – FLIM – SOLSTICE – SUNLEE

Les nombreux festivaliers venus des quatre coins du monde et de la région se réjouiront de danser 15h non-stop sur la plus belle plage de la Croisette, sur le toit du Palais des Festivals et des Congrès, les pieds dans l’eau en Open Water Party le dimanche, ainsi qu’en After party dans la Rotonde Riviera jusqu’au petit matin. Une véritable formule «Festival» initiée depuis 2016, qui remporte un vif succès d’année en année puisque le Festival a réuni + 40 000 festivaliers l’an dernier !

Bien plus qu’un festival !

La première activation OPEN WATER PARTY en 2017 sur la plage du Palais des Festivals a eu un succès retentissant. Un événement dans l’événement puisqu’une scène est quasiment installée sur l’eau et des centaines de bouées géantes sont distribuées pour le plus grand plaisir des festivaliers. 2020 reconduira cet après-midi festif intitulé cette année la ENIGMA OPEN WATER PARTY sur le dimanche du festival à partir de 14h30.

Les Plages Électroniques c’est 3 jours de fête, 15h de musique non-stop, 40 000m2 de dancefloor, 4 scènes, 3 After Parties jusqu’à 5h00 du matin, plus de 60 artistes invités, un véritable village festival, un dancefloor ouvert dès 14h00 et plus de 40 000 festivaliers qui attendent avec impatience cet événement incontournable ! Rendez-vous sur le site officiel pour prendre vos places !