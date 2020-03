Test – Asus ZenBook Pro DUO : Enfin un double écran utile ?

Asus, marque leader dans le monde de l’informatique suit la mode du double écran sur ses ordinateurs portables. Les performances et la fiabilité du Zenbook ne sont plus à faire. Enfin, le second écran du Zenbook pro duo n’est pas qu’un gadget, contrairement à ses concurrents.

Caractéristiques

Système d’exploitation Windows 10 (Famille ou Pro) Processeur Intel Core I9-9980HK

Intel Core I7-9750H Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060

6 Go Vram GDDR6 Écran principal Ecran tactile 4K OLED de 15,6 pouces

Cadre fin 5mm

Angle de vision large 178° Écran secondaire (ScreenPad plus) Ecran tactile 4K UHD de 14″

Angle de vision large à 178° Mémoire DDR4 : 8GB / 16 GB/ 32 GB à 2666MHz Stockage 256GB / 512GB / 1TB Connectiques 1 USB-C (Thunderbolt 3)

2 USB 3.1 Type A

1 Port HDMI 2.0

1 Jack Audio 3,5 Connectivités Wifi (Intel WiFi 6, 802.11ax)

Bluetooth 5.0 Audio 4 Hauts parleurs

Microphone intégré supportant Cortana

Certifié par Harman Kardon Alimentation Batterie Li-Po de 71 W à 8 cellules

Batterie Li-Po de 62 W à 8 cellules, avec rechargement rapide

Adaptateur alimentation de 230 W Dimensions Hauteur : 2,4 cm

Largeur : 35,9 cm

Profondeur : 24,6 cm Poids 2,5 kg

Design

L’ASUS ZenBook Pro duo arbore un design sobre mais de qualité.

Son capot en aluminium brossé bleu tout comme la totalité du PC, avec l’incrustation du logo Asus, permet d’obtenir un style professionnel et élégant. Les Arêtes sont très bien proportionnées, et donnent un aspect brillant au produit. Les rebords d’écran sont fins (5mm) et se font oublier.

A l’ouverture, on remarque alors que le clavier est situé en partie basse, un bandeau se trouve sur la partie supérieure du clavier.

De même lorsqu’on ouvre le capot, le ZenBook s’incline vers nous. Ce qui donne une très bonne ergonomie ! Cependant attention aux patins en plastique situé sous le rebord de l’écran, il faut ouvrir l’ordinateur hors de votre table sinon gare au rayure !!

Le clavier est simple mais efficace. Les touches plastiques offrent une excellente sensation de frappe, même si du fait de son second écran, la partie numérique est physiquement inexistante. La partie numérique apparait donc sur le Pad de souris par une manipulation simple.

Sur l’avant du PC sous le clavier se trouve une bande LED. Celle-ci change de couleur en fonction du niveau de charge de la batterie lorsque celui-ci est sur secteur. Orange, le niveau de batterie est encore faible, et vert le niveau est bon. De plus, la bande LED devient bleue lorsque vous utilisez Cortana.

Connectiques

Côté Connectiques, le ZenBook pro duo reste simple.

En effet, sur la partie gauche de l’appareil nous trouvons: le port d’alimentation, un USB-3.1 et un port HDMI.

Sur la partie droite nous avons la prise Jack 3,5, un autre USB-3.1 et enfin un port USB-C.

Même si le ZenBook Pro Duo s’avère être un appareil nomade, nous déplorons le manque d’un port Ethernet, ainsi qu’un slot pour des cartes mémoires type SD, micro SD.

Bien que le nécessaire soit présent, c’est peut être un point négatif de cet appareil.

Écran

Le ZenBook pro duo possède un écran principal Oled HDR Tactile de 15,6 pouces avec une résolution de 3840 x 2160 (4K). Les couleurs sont éclatantes et les contrastes sont francs. Il est possible de changer ses paramètres via l’application MyAsus, et ainsi choisir entre différent type d’affichage.

Le second écran est lui aussi en résolution 4K et tactile. Il offre un excellent rendu, la surface de cet écran donne un petit aspect mat qui empêche le reflet de l’écran principal. A l’instar du HP OMEN X2S, l’écran prend toute la partie supérieure du clavier, je trouve celui-ci très utile contrairement à son concurrent.

Il trouve son utilité en étant soit une extension de l’écran principal, soit comme un outil à part entière. En effet, le ZenBook Pro duo est fournis avec un stylet, il vous permettra d’utiliser votre second écran comme un tableau blanc. La reconnaissance de l’écriture est rapide et peu de fautes sont constatées à condition d’avoir une écriture lisible.

Mais le ZenBook Pro Duo n’en reste pas là ! Avec son store via l’application MyAsus, vous pouvez télécharger des applications destinées a vous simplifier la vie si vous faites du montage vidéo ou de la retouche photo.

Ces écrans sont propulsés par une carte graphique Nvidia RTX 2060, qui offre d’excellentes performances et un affichage fluide et intense.

Performances

Le ZenBook pro duo est cadencé soit par un Intel Core I9-9980HK (Octo-Core à 2,4 GHz, Turbo Boost jusqu’à 5,0 GHz et 16 Mo en cache) ou un Intel Core I7-9750H (Hexa-Core à 2,6 GHz, Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz et 12 Mo en cache). Le tout est associé à une RTX 2060 et jusqu’à 32GB de RAM, ainsi qu’un stockage de 1To via SSD PCie. Ce monstre de puissance ne vous laissera pas tomber.

Ainsi, après avoir été soumis au logiciel de Benchmark PCMark10, nous obtenons un score de 4 400, représentant de très bonnes performances.

En jeu, nous n’avons obtenu aucune latence. En réglage Élevé sur SEA OF THIEVE et GHOST RECON BREAK POINT, la barre des 60 FPS reste le niveau le plus faible que nous ayons obtenu.

Le montage vidéo en format 4K est fluide et le ZenBook ne faibli pas !

Audio

Concernant l’audio, Asus s’est associé avec Harman Kardon. Grâce a ses hauts-parleur, il fournis un son puissant et sans trop de distorsion. Les basses sont de très bonnes qualités pour ce genre de machine.

Même si la majorité des utilisateurs privilégieront un casque ou des intra-auriculaire, le son est un point qu’il ne faut pas négliger. Et sur ce point, le Asus ZenBook pro duo se défend plutôt bien.

Autonomie et Mobilité

Avec son poids de 2,5 Kg, il reste relativement lourd pour un transport quotidien, surtout qu’il faut lui ajouter son alimentation d’un poids d’environ 800 grammes.

De plus, il est 2 fois plus lourd que le Thinkbook 13S, qui certes est plus petit que le ZenBook mais pour une différence de 700 points de moins en Benchmark.

Ses dimensions de 2,4 cm de hauteur; 35,9 cm de largeur et 24,6 cm de profondeur font de lui un beau bébé mais se laisse transporter relativement facilement.

Au niveau autonomie, L’Asus ZenBook Pro duo n’est pas un marathonien. Ainsi, nous avons réussi à l’utiliser moins de 6h pour un usage multimédia et navigation. Bien qu’il ne se place pas dans le top des machines offrant une grande autonomie, il faut reconnaître qu’il se défend plutôt bien !

Conclusion

L’Asus ZenBook Pro Duo reste un concurrent de poids dans la catégorie des portables à double écran. Même si au départ je ne voyais pas l’intérêt du double écran pour un pc portable, je suis bien obligé de reconnaître que le ScreenPad offre une expérience très agréable, et me fait changer d’avis sur cette nouvelle norme qui commence à s’installer.

Ce petit bijou se destine tout de même aux créateurs, même si ses performances en jeux étaient tout a fait remarquables. Il conviendra ainsi aux streamers comme aux youtubeurs souhaitant travailler en mobilité. Les professionnels de la photo ne sont pas en reste grâce aux applications proposées pour le ScreenPad.

Pour conclure, il s’agit d’un ordinateur portable exceptionnel. Il a été difficile de trouver des défauts à cette machine. Même si elle n’est pas parfaite, Asus touche du doigt la perfection et nous régale avec cette machine. Dommage qu’il faille nous en séparer !

Enfin, il est proposé au tarif de 3499€ pour la version I7-32Go-1TB sur le Shop ASUS, ou sur Amazon au prix de 3094€. Même si le prix est élevé, le rapport qualité-prix reste très correct !