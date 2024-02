TEST – LG OLED 45GR95QE-B, un écran ou un cockpit ?

Le LG OLED 45GR95QE-B est un écran de PC au format 21/9. Ce format plus étendu, comme au cinéma, permet d’avoir quelque chose de plus large, et plus agréable au quotidien. Toutefois, ici, nous nous plaçons sur un écran de 45″. Est-ce qu’un tel écran vaut le coup ? La réponse dans ce test.

Notre avis en bref sur le LG OLED 45GR95QE-B

Le LG OLED 45GR95QE-B propose donc quelque chose de plutôt singulier sur le plan technique. On retrouve un écran OLED, en 21/9 et en 1440p. Cela donne ainsi une résolution de 3440 x 1440 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. La courbure de 800R en fait quelque chose de très incurvé, à la limite du cockpit. Et c’est encore plus accentué par la taille de 45″. C’est un doux mélange entre un écran de PC et une TV qui est tout de même très axé gamer. C’est très agréable à l’utilisation dans l’ensemble.

Fiche technique

Taille de la dalle 44.5 pouces ou 113 cm Courbure de la dalle 800R Type de dalle OLED Résolution 3440 x 1440 pixels, WQHD Ratio 21/9 Luminosité 200cd/m² Contraste 1,5M:1 Taux de rafraîchissement 240Hz Temps de réponse 0,03ms (GtG) Ports 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4

2x USB-A 3.0

1 prise casque Prix PVC : 1699 €, 1199 € à l’écriture du test

Design du LG OLED 45GR95QE-B

Design général

Comme indiqué précédemment, on se place clairement sur un écran dit « gamer ». Cela implique un design plutôt caractéristique visuellement, avec quelque chose de très anguleux. L’écran est tout en gris, dans un plastique assez classique, mais tout de même avec un peu de texture à l’arrière. On notera la présence d’un gros logo LG Ultragear sur l’arrière de l’écran également. Ce LG OLED 45GR95QE-B propose donc un aspect esthétique vraiment gamer, mais propose aussi un design ergonomique.

Les fiches des connectiques sont placées en perpendiculaire de l’écran, c’est pratique pour brancher rapidement les câbles vidéos notamment. De plus, une fois les câbles branchés, encore faut-il les guider jusqu’à l’ordinateur relié. Il y a ainsi un guide câble sur l’arrière du pied, facilitant le câble management. De plus, le pied proposé en accompagnement de cet écran, est très bien pensé. Il n’est pas imposant, s’avère plutôt discret, et permet une bonne adaptation de l’écran.

Connectique du LG OLED 45GR95QE-B

Rappelons rapidement la connectique de ce LG OLED 45GR95QE-B. On retrouve trois ports vidéos, dont deux HDMI et un DisplayPort. Ça manquerait presque d’un deuxième DisplayPort, pour permettre de connecter seulement via cette connectique plusieurs ordinateurs gamers. Pour compléter cela, on retrouve deux ports USB-A, et un USB-B pour relier cela à l’ordinateur.

Il faut également noter l’aspect audio de cet écran. On retrouve à l’arrière un port jack en 3.5mm, une prise audio en somme. Et celle-ci s’avère importante, pour une raison simple. Il n’y a pas d’enceintes ou de haut-parleurs intégrés à cet écran. Si vous recherchez du son, il faudra forcément brancher un appareil externe.

Confort d’utilisation du LG OLED 45GR95QE-B

Le confort visuel offert par le LG 45GR95QE-B est en grande partie dû à sa courbure et à sa technologie OLED. La courbure de l’écran, conçue pour épouser le champ de vision naturel, permet de maintenir une distance constante entre l’œil et l’écran sur toute sa largeur. Cette conception réduit le besoin de mouvements oculaires constants, diminuant ainsi la fatigue visuelle lors d’utilisations prolongées. De plus, l’OLED, avec ses noirs parfaits et ses couleurs riches, contribue à une expérience visuelle reposante, sans les éblouissements ou le scintillement parfois associés aux écrans LCD traditionnels.

En termes d’ergonomie, le moniteur LG 45GR95QE-B propose des ajustements qui améliorent l’expérience utilisateur. La possibilité de régler la hauteur et l’inclinaison de l’écran permet aux utilisateurs d’adapter la position de l’écran à leur posture de travail, évitant ainsi les douleurs cervicales ou les tensions musculaires dues à une mauvaise posture. Ces réglages, combinés à la résolution UWQHD, garantissent que les éléments à l’écran restent nets et lisibles, même lors de longues sessions devant l’écran, que ce soit pour le travail ou le divertissement. Cette attention portée à l’ergonomie et au confort visuel fait du LG 45GR95QE-B un choix judicieux pour ceux qui passent de longues heures devant leur écran.

Qualité d’affichage du LG OLED 45GR95QE-B

Le LG 45GR95QE-B se distingue par ses caractéristiques techniques avancées, qui se traduisent par une qualité d’affichage exceptionnelle. Parmi ces caractéristiques, le taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz est un point fort notable. Cette fréquence élevée permet d’afficher un nombre plus important d’images par seconde, rendant les mouvements à l’écran remarquablement fluides. Cela est particulièrement bénéfique pour les jeux vidéo et les vidéos haute définition, où la fluidité des mouvements peut grandement améliorer l’expérience visuelle. De plus, la résolution UWQHD (3440 x 1440) assure une image nette et détaillée, renforçant l’immersion dans tout type de contenu. La technologie OLED contribue également à cette qualité d’affichage, avec des noirs profonds et des couleurs vives, offrant un contraste et une profondeur d’image inégalés.

Dans la pratique, le LG 45GR95QE-B s’avère être un écran polyvalent, excellant dans presque tous les domaines d’utilisation. Son affichage est particulièrement impressionnant pour les jeux vidéo, l’édition de vidéos et de photos. Mais il l’est aussi pour la consommation de médias, où la combinaison de sa résolution, son taux de rafraîchissement et sa qualité OLED se traduit par une expérience visuelle sans compromis. Cependant, il est à noter que pour des tâches de bureautique standard, où la haute définition et le taux de rafraîchissement ne sont pas des facteurs critiques, cet écran peut sembler excessif. Bien que sa largeur et sa courbure puissent offrir un espace de travail étendu, les utilisateurs cherchant principalement un écran pour la bureautique pourraient ne pas bénéficier pleinement de toutes ses capacités avancées.

Conclusion : que vaut le LG OLED 45GR95QE-B ?

Ce LG OLED 45GR95QE-B est fort appréciable dans l’ensemble. En proposant une fiche technique impressionnante sur le papier, il pourrait s’entraver dans une surenchère éternelle. Mais ce n’est pas le cas, ici, il propose une qualité d’affichage très bonne pour le gaming. La courbure est parfaite pour être complètement plongé dans le jeu auquel on joue. On notera une petite déception sur l’affichage en bureautique, avec une définition pas tout à fait parfaite, relativement à la taille de l’écran. Mais cela reste marginal, et surtout, n’est pas la cible principale d’utilisation de l’appareil.

