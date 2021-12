Test – MSI Modern MD271QP : un écran bureautique 1440p convaincant

Le MSI Modern MD271QP est un écran bureautique sortant des usines du géant MSI. Certes, cet écran propose une dalle IPS avec une définition QHD allant jusqu’à 75 Hz, mais son temps de réponse n’est que de 5 ms GtG. Pourtant, sa taille est conséquente, avec 27 pouces.

Fiche technique

Nom MSI Modern MD271QP Taille 27″ (69 cm) Type de dalle IPS mate Résolution 2560 X 1440 @ 75 Hz Ratio 16:9 Luminosité SDR (NITS) 250 Fréquence 30~112 kHz (H)/48~75 Hz (V) Taux de rafraîchissement 75Hz Temps de réponse (GTG) 5ms Angle de vision 178°(H)/178°(V) Couleurs d’affichage 16.7M V-Sync Non Dimension (LxHxP) 613 x 401 x 200 mm Mode vertical et pied rotatif Oui Réglages Inclinaison : oui (-5° ~ 20°)

Rotation horizontale : oui (-30° ~ 30°)

Rotation verticale : oui (-90° ~ 90°)

Hauteur : oui (0 ~ 110 mm) Compatible VESA 75 x 75 mm Ports HDMI 1.4

DisplayPort 1.2

USB Type-C

Sortie Casque Poids net 5,8 kg Garantie 36 mois (3 ans avec carte de garantie) Prix public 349,99 €

Design du Modern MD271QP

À première vue, dès le déballage, le poids du moniteur Modern MD271QP est assez imposant, environ 9 kilos pour le colis et 5,8 kg pour l’écran. Dans ce carton, vous trouverez les différents manuels, ainsi qu’une carte de garantie, un adaptateur secteur, et un câble HDMI.

Avec ce design sobre, le MD271QP reste élégant. Son écran rectangulaire au ratio 16:9 se trouve entouré de 3 bords fins (borderless), et d’une bande plus large en bas. D’ailleurs, aucun bouton n’apparaît de face, seule l’inscription MSI et quelques icônes affichant la navigation dans l’OSD sont visibles. Et c’est en dessous de ces icônes que se trouvent les boutons pour y naviguer.





Son pied carré, 230 x 200 x 415 mm (LxLxH) vient se visser par une vis à main à la colonne ronde en plastique, elle aussi noir légèrement brillant. La dalle IPS vient se fixer sur cette colonne via une fixation compatible VESA (75 x 75 mm). Cette fixation autorise l’ajout d’un pied déporté ou d’une fixation murale adaptée. Enfin, les haut-parleurs intégrés se situent en haut et en bas de l’écran.

Le dos du moniteur intègre de belles rondeurs, avec un cerclage central, légèrement brillant qui intègre la fixation VESA. Vous retrouverez également le logo MSI, aussi discret que brillant. Il ressort très bien par rapport au carénage noir mat. En somme, en dessous de ce cerclage, vous retrouvez une connectique comprenant un port USB Type-C, un port HDMI 1.4, un DisplayPort et une prise jack. Enfin, la base soutient très bien le poids conséquent du moniteur et le carénage noir mat dissimule bien la dalle IPS du Modern MD271QP.





Une dalle IPS, et un 1440p

La fiche technique du MD271QP est plutôt avantageuse. Avec sa dalle IPS et son QHD, ce mélange est plutôt correct. Au quotidien, il faut être clair, l’écran MSI Modern MD271QP est uniquement fait pour de la bureautique.

Avec ses belles couleurs, et un contraste limité par la dalle IPS, la taille de MD271QP se fait oublier. Avec ses 27″ de diagonale, cet écran est imposant. Le QHD se révèle plutôt correct, avec un réaliste tenable pour de la conception 3D et de l’écriture. Sur de gros logiciels, l’écran se montre limité. Il manque de fluidité, la faute à son taux de rafraîchissement de 75 Hz et son temps de réponse de 5 ms.

Pour ce qui est de la partie gaming, le MD271QP montre ses limites très rapidement. Un flou de mouvement apparaît rapidement même avec les options les plus poussées de l’écran.

Avec son angle de vue de 178°, le MD271QP saura être efficace au quotidien. Pour cette raison, c’est un plaisir à utiliser. Il s’adapte à tous les cas d’utilisation, avec ses multiples réglages physiques. En d’autres termes, il possède une rotation horizontale de -30° ~ 30°, une rotation verticale de -90° ~ 90°, et un réglage en hauteur de 0 ~ 110 mm. Et c’est un avantage à l’usage, si vous désirez bouger rapidement l’écran pour s’adapter à une situation, il suffit de bouger l’écran sans bouger le pied. Il pourra également s’incliner de -5° ~ 20°, pour intégrer votre bureau à la perfection.

Son mode vertical rend l’usage bureautique et surtout le traitement de texte très facile. La page se retrouve sur une longueur plus grande.

Un OSD hasardeux relevé par un logiciel de gestion MSI

Le paramétrage de l’écran peut passer par la navigation intégrée à ce dernier, appelé l’OSD ou via le logiciel MSI.

La première navigation OSD est assez hasardeuse du fait de la position des boutons et de leur ressemblance. Le bouton pour entrer dans le menu est aussi celui pour en sortir, ou pour quitter une option. Le bouton pour valider se trouve à côté du bouton Power, autant dire, l’écran s’éteint rapidement. Vous n’aurez pas de boutons dédiés pour gérer le volume de l’écran. Il faut chercher dans les différents menus pour baisser ou augmenter le son de l’écran.





Finalement, le logiciel MSI Display Kit (télécharger ici) est très simple d’utilisation. Par conséquent, ses différents menus sont clairs, et un réglage précis de l’écran se réalise très rapidement. C’est une façon pour MSI de compenser son paramétrage interne défaillant. Par ailleurs, il faudra brancher l’écran MSI à un ordinateur, via le câble HDMI fourni, sur lequel le logiciel est installé pour pouvoir paramétrer l’écran MD271QP.









Galerie photos :





Conclusion : MSI MODERN MD271QP

Avec sa taille imposante de 27″, sa dalle IPS et sa résolution de 2560 x 1440 Hz, le MD271QP se trouve être un ordinateur bureautique agréable à utiliser. Avec son QHD, l’écran MD271QP rend réalistes les travaux en 3D, et son format vertical permet un traitement de texte aisé. Enfin, il présente plusieurs ports, suffisants pour un écran bureautique. Sa compatibilité VESA en fait le candidat parfait pour une fixation sur pied déporté.

Finalement, le MSI Modern MD271QP est très clairement à usage professionnel, avec un prix de lancement affiché à 349,99 €.

