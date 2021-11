Test – Huawei MateView GT : l’écran géant à avoir chez soi !

Qui n’a jamais rêvé d’un écran géant dans son setup ? Avec le Huawei MateView GT, place à l’immersion dans vos jeux préférés et la productivité dans votre travail ! En effet, nous vous présentons aujourd’hui le mastodonte de la marque Huawei, un immense écran d’ordinateur de 34″ accompagné de son pied faisant également office de haut-parleur.

Unboxing

Comme d’habitude pour un unboxing d’écran, ce dernier est bien entendu très bien emballé pour éviter toute casse durant le transport. Derrière tout le polystyrène nous retrouvons l’énorme Huawei MateView GT ainsi que tous les accessoires l’accompagnant. Nous avons le pied, incluant l’enceinte, mais nous y reviendrons plus tard. Pour ce qui est du câblage nous pouvons noter la présence de l’alimentation 135W en USB-C, mais ce n’est pas tout. En effet c’est également un câble USB-C <-> USB-C, un autre USB-C <-> USB-A et pour finir un câble DisplayPort 1.4. Vous noterez donc que nous retrouvons ici un bundle très complet.







Spécifications techniques

Parlons maintenant chiffres avec les spécifications de la bête. Avec ce Huawei MateView GT nous sommes ici en présence d’un monstre de 34″ avec une dalle incurvée. Cette dernière offre un taux de rafraîchissement de 165Hz, le tout avec une résolution atteignant les 3K (3440 x 1440 pixels). Seul le temps de réponse de l’écran pourra rebuter les plus hardcores gamers d’entre vous. En effet avec 4ms, nous sommes relativement loin des 1ms des cadors du milieu. Attention cependant, pour 99% des joueurs, cette valeur ne sera que peu (ou pas du tout) gênante dans une utilisation de tous les jours, même en jeux. Pour le type de dalle nous retrouvons ici une dalle VA, pas forcément les meilleures du marché, mais cela permet à Huawei de tirer les prix vers le bas tout en gardant un confort visuel suffisant.

Design

Commençons dans un premier temps par les points négatifs de cette partie. En effet comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, les câbles d’alimentation et HDMI sont bien visibles. Et pour cause, ici nous ne retrouverons aucun système de gestion de câble afin d’optimiser le câble management de votre bureau. Le deuxième point noir est au niveau des mouvements du Huawei MateView GT. Il sera possible d’incliner l’écran de haut en bas, de le monter ou de le baisser, mais aucune possibilité d’incliner l’écran de gauche à droite, un peu dommage.

Passons maintenant aux point plus positifs du produit. Nous retrouvons un pied un peu particulier puisque ce dernier est doté d’une barre de son (contenant 2 haut-parleurs de 5W) affublé d’une barre de LED. Le tout est vraiment mastoc (9.5kg) et donne une réelle impression de solidité. Les finitions sont de très bonne qualité, de même que les matériaux utilisés. Nous sommes ici en présence de plastique autour de l’écran, tandis que le pied est en métal.

Performances et utilisation

Commençons par passer rapidement sur l’installation de la bête. Le tout est plutôt simple avec simplement l’écran à visser au pieds. Ce dernier dispose d’une connectique propriétaire qui servira à connecter l’enceinte à ce Huawei MateView GT. Si nécessaire il sera possible de se passer du pieds en utilisant les trous pour un support VESA 100 x 100mm.

Pour le reste, vous vous en doutez nous sommes ici en présence d’un monstre de grandeur. Étant habitué à du 24″ ou 27″, le 34″ fut un réel régal à l’utilisation. Le multitâche est grandement amélioré, au même titre que l’expérience dans certains jeux où le FOV (champ de vision) se verra grandement amélioré grâce à cette grande diagonale. En jeu l’expérience est globalement très bonne, même si nous nous retrouvons avec un temps de réponse de 6ms (là où les écrans gaming dépassent rarement 1ms). N’oublions pas que son placement tarifaire est très bon pour un écran de cette qualité. Grâce à sa résolution 3K, la visualisation de films sera également très bonne, tant que le film est dans un ratio similaire à l’écran, à savoir 21:9.

Via le bouton situé au milieu, sous l’écran, il sera possible de naviguer dans les menus de l’écran afin de modifier certains éléments. Comme par exemple gérer les couleurs de la barre de LED (qu’il sera possible de désactiver bien entendu), le mode d’affichage de l’écran ou encore la possibilité d’afficher une crosshair au milieu de l’écran.

Conclusion

Si il y a un point qui m’a grandement impressionné sur ce Huawei MateView GT, c’est bien son tarif. En effet nous sommes ici en présence d’un écran de bonne qualité pour une utilisation gaming ou encore bureautique (j’ai pu le tester durant mes journées de télétravail). Pour rappel nous avons un écran 34″ d’une résolution 3K. Et ce beau joujou est disponible au tarif de 549€ pour le modèle avec la barre de son tandis que son homologue sans la barre de son se trouve pour 500€.

En dehors d’une absence de possibilité d’inclinaison de droite à gauche, cet écran remplit parfaitement son job. Le confort ainsi que la qualité sont au rendez-vous, le tout dans un prix relativement contenu. Alors, n’hésitez plus, foncez vous faire plaisir !

