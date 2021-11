Microsoft Edge prévoit un mode pour économiser de la batterie et un outil pour surveiller les prix

Microsoft s’apprête à fêter les deux ans de son navigateur basé sur le moteur Chromium : Edge. Dans un billet de blog, la firme américaine est ainsi venue annoncer plusieurs fonctionnalités prochainement disponibles durant le mois de novembre : un mode pour économiser de la batterie sur PC en réduisant l’utilisation de certaines ressources ; un traqueur de prix pour ne pas rater les bonnes affaires ; ainsi qu’un dispositif de sécurité permettant de signaler les mots de passe compromis.

Les nouveautés de Microsoft Edge pour ses deux ans

Cela va bientôt faire deux ans que la version basée sur Chromium de Microsoft Edge a été lancé. La firme de Redmond vient ainsi d’annoncer moult nouveautés intéressantes pour ses utilisateurs. Après avoir lancé un outil permettant de tester les coupons d’un site afin de faire des économies sur ses commandes, Microsoft est venu ajouter un outil de comparaison de prix ainsi qu’un historique des prix. Désormais, l’entreprise va plus loin avec un outil permettant de surveiller les prix. Cela permet ainsi de regarder rapidement si le prix d’un produit que vous avez regardé vient de baisser sur telle ou telle boutique.

Pour économiser de la batterie, Microsoft est ensuite venu annonce un mode « Efficacité ». Activable automatiquement lorsque la batterie est faible, ce dispositif viendra réduire l’utilisation du processeur et de la RAM afin de prolonger l’autonomie de son ordinateur portable. Pour l’activer, il faudra se rendre dans les Paramètres du navigateur et accéder au nouveau menu nommé Système et performances.

Pour finir, la firme de Redmond est venu annoncer une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour Microsoft Edge. Cette dernière a pour objectif de surveiller si vos mots de passe n’ont pas été compromis ou vous informer sur l’intégrité de ces derniers. De ce fait, si un de vos mots de passe est détecté dans une fuite de données ou que vous l’avez utilisé plusieurs fois sur différentes sites, le navigateur vous proposera de le modifier en vous redirigeant vers les sites concernés.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Microsoft Edge propose des groupes d’onglets et le PiP sur Mac !