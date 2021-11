Xiaomi TV P1E : de nouvelles télévisions 4K avec Android TV à un prix attractif

Xiaomi vient d’annoncer une toute nouvelle gamme de télévision pour la France : les Xiaomi TV P1E. Se déclinant en deux modèles, un 43″ et un 55″, ces TV viennent proposer de la 4K et Android TV à des prix attractifs de respectivement 449 et 599 euros.

De nouvelles TV 4K pour Xiaomi en France

Depuis quelques années, Xiaomi est venu se lancer sur le marché des TV avec des prix défiants toute concurrence. Après la TV Q1E avec sa dalle QLED de 55 pouces, la firme chinoise vient d’annoncer le lancement de téléviseurs avec « une qualité irréprochable et à un prix raisonnable » : les Xiaomi TV P1E 43 et 55 pouces.

Avec cette nouvelle gamme de téléviseurs, visiblement LCD étant donné que la marque n’a pas précisé la technologie de dalle dans son communiqué, Xiaomi annonce une définition du 3840 x 2160 pixels, soit du 4K UHD. Les Xiaoi TV P1E viennent aussi profiter de traitement MEMC afin d’offrir une meilleure fluidité des mouvements à l’écran. A l’intérieur, on retrouve l’écosystème Google avec Android TV, idéal pour installer les applications des différents de services de SVOD (Netflix, Amazon Prime, Disney+…) ou encore YouTube, Twitch et Molotov. Les fonctionnalités Chromecast et Google Assistant sont bien évidemment aussi de la partie.

Xiaomi détaille ensuite que les TV P1E sont compatibles avec les technologies Dolby Audio et DTS-HD pour l’audio. Au niveau des haut-parleurs, ceux-ci sont de 8 W pour le modèle 43 pouces et de 10 W pour le 55 pouces. Les TV sont ensuite équipée de 2 Go de RAM, de 8 Go de stockage, du Bluetooth 5.0, de trois ports HDMI et deux prises USB 2.0.

Pour terminer, les Xiaomi TV P1E sont disponibles en France depuis le 19 novembre 2021 au prix de 449 € pour le modèle 43 pouces et 599 € pour le 55 pouces. À noter, les TV profitent de 100 € de réduction jusqu’au 29 novembre 2021.