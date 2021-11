Les mots de passe les plus utilisés de 2021 sont toujours aussi peu sécurisés

NordPass, le gestionnaire de mots de passe vient de publier la liste des 200 mots de passe les plus utilisés. Encore une fois, cette liste comporte de nombreuses combinaisons très faibles en termes de sécurité.

Les pires mots de passe de 2021

Comme à chaque fois, ces mots de passe suivent des combinaisons bien trop courtes et trop faibles pour résister à des attaques informatiques.

Sur le podium du classement, on retrouve en effet « 123456 » (2,1 millions d’occurrences), « 123456789 » (près de 900.000 occurrences) et « azerty » (près de 700.000 occurrences). Ces mots de passe ont tous la particularité de mettre moins d’une seconde à être découverts, selon les estimations des chercheurs. Dans la liste, beaucoup sont des prénoms, des noms communs ou encore des suites de chiffres, tous étant, là aussi, très faciles à obtenir par un hacker.

Classement Mot de passe Nombre d’utilisations Temps nécessaire pour le trouver 1 123456 2 168 460 < 1 seconde 2 123456789 897 157 < 1 seconde 3 azerty 691 935 < 1 seconde 4 12345 646 333 < 1 seconde 5 000000 246 361 < 1 seconde 6 tiffany 244 320 17 minutes 7 qwerty 240 564 < 1 seconde 8 1234561 212 793 1 seconde 9 loulou 211 539 < 1 seconde 10 marseille 211 258 1 jour 11 doudou 207 420 < 1 seconde 12 azertyuiop 187 294 1 minute 13 soleil 155 805 < 1 seconde 14 12345678 155 009 < 1 seconde 15 chouchou 138 732 < 1 seconde 16 password 131 081 < 1 seconde 17 123123 130 138 < 1 seconde 18 111111 127 900 < 1 seconde 19 1234567 124 735 < 1 seconde 20 nicolas 118 307 3 secondes

Selon NordPass, créateur de NordVPN, la pire combinaison reste « 123456 » depuis plusieurs années, alors qu’il faut moins d’une seconde pour le déchiffrer. Il a été utilisé pas moins de 103 millions de fois en 2021.

Sécurité en ligne : quelles sont les bonnes pratiques à adopter ?

Un bon mot de passe assure votre sécurité et la confidentialité de vos données personnelles en ligne, mais il n’est pas totalement infaillible. Pour éviter de se faire pirater, il est donc important d’avoir un mot de passe propre à soi et il ne faut pas hésiter à le modifier de temps en temps pour complexifier la tâche des cybercriminels.

Un bon mot de passe doit contenir au moins 12 caractères et une combinaison de lettres, majuscules et minuscules, des chiffres et caractères spéciaux.

Un mot de passe trop souvent utilisé… et beaucoup trop peu sécurisé

Certains sites proposent par ailleurs le passage par l’authentification à double facteur, comme c’est le cas pour les comptes les plus critiques (mail, banque…). Par exemple, Google a récemment annoncé que cette authentification doublement sécurisée devenait obligatoire pour tous les utilisateurs.