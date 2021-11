Lidl lance le robot-cuiseur Monsieur Cuisine Smart le 6 décembre à 399 €

Lidl s’apprête à commercialiser une nouvelle version de son robot connecté Monsieur Cuisine. Le lancement aura lieu le 6 décembre dans les enseignes françaises de Lidl, pour un prix de 399 euros. Baptisé Monsieur Cuisine Smart, cette nouvelle version apporte encore plus de fonctionnalités.

Lidl lancera un nouveau Monsieur Cuisine le 6 décembre

En 2019, Lidl avait réussi à tirer son épingle du jeu en sortant son Monsieur Cuisine Connect en 2019. Si vous ne connaissez pas cet appareil, il s’agit d’un robot-cuiseur multifonctions connecté. Conçu par la marque Silvercrest, une marque de Lidl, a pour objectif de concurrencer le célèbre Thermomix de Vorwerk. Pour cela, Lidl a un argument de taille : le prix !

Les deux appareils ont des fonctionnalités très similaires, mais le robot de Lidl est vendu trois fois moins cher.

Le 6 décembre 2021, l’enseigne allemande sortira Le « Monsieur Cuisine Smart » de Silvercrest dans ses 1550 Lidl de France, à partir du lundi 6 décembre. Il sera vendu 399 euros, soit 40 euros de plus que son prédécesseur, mais toujours beaucoup moins que ses concurrents. Lidl justifie cette augmentation par les meilleures performances de son robot.

De nouvelles fonctionnalités pour le robot cuisine de Lidl

Le Monsieur Cuisine Smart par Silvercrest embarque un bol de mixage d’une capacité de 4,5 L, capable de cuire à la vapeur, faire revenir, cuire, pétrir, émincer, hacher, mixer, remuer, broyer, réduire en purée et même émulsifier.

Avec son moteur deux fois plus puissant et son écran 8″ plus imposant, Monsieur Cuisine Smart pourra désormais assurer un pétrissage de pâte rapide et un mixage bien plus vigoureux.

Enfin, le nouveau Monsieur Cuisine Smart prendra en charge l’Assistant Google. Cette nouveauté permettra non seulement de contrôler l’appareil à voix, mais aussi de créer une liste de course ou de planifier les repas de la semaine sans avoir à passer par son smartphone.

Lidl sortira son nouveau robot le 6 décembre prochain. Au vu de l’engouement suscité par le premier modèle, il faudra faire preuve de réactivité : les stocks vont partir très vite… Lidl évoque 180 000 Monsieur Cuisine Smart pour ce nouveau lancement.

