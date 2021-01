Lidl s’attaque à la domotique avec des produits à prix mini

Publicité

Depuis quelques années, la domotique prend de plus en plus de place dans nos habitats. Ampoule, thermostat, prise, chauffage… Tout peut être connecté afin d’être facilement contrôlé ou programmé depuis un simple smartphone. Bien évidemment, tout le monde veut sa part du gâteau sur ce marché florissant. Lidl a ainsi dévoilé une armada de produits afin de rendre votre maison encore plus connectée.

Ce n’est pas nouveau, Lidl a déjà commencé à s’attaquer au marché de la maison connectée. Dans un premier temps réservées à quelques pays européens, ces solutions vont faire leur grande entrée en France dès le 1er février 2021.

Lidl va rendre votre maison connectée

Habituée à proposer de multiples produits à bas prix, Lidl décide de plus en plus à se tourner vers les produits technologiques. Après les produits ménagers, les écouteurs sans fil et même une montre connectée, l’enseigne décide de se lancer dans la domotique avec sa gamme Lidl Smart Home.

Les produits connectés Lidl Smart Home

Cinq dispositifs ont ainsi été présentés avec un prix allant de 7,99 euros à 39,99 euros. Contrôlables directement depuis l’application Lidl Home, les produits sont compatibles avec Google Assistant. Vendus sous la marque Silvercrest, ceux-ci communiquent entre eux grâce à une passerelle domotique Zigbee coûtant 19,99 euros. La portée de celle-ci est de 70 mètres.

Publicité

Prise connectée (9,99 euros) : ce premier dispositif Lidl permet de programmer une minuterie, un compte à rebours ou bien la mise en marche ou l’arrêt d’un produit branché. Les usages sont multiples, on peut par exemple penser à la machine à café qui prépare votre café à une heure précise de la journée.

(9,99 euros) : ce premier dispositif Lidl permet de programmer une minuterie, un compte à rebours ou bien la mise en marche ou l’arrêt d’un produit branché. Les usages sont multiples, on peut par exemple penser à la machine à café qui prépare votre café à une heure précise de la journée. Radiateur soufflant en céramique (39,99 euros) : chauffe et ventile votre pièce. Oscillation à 80° et inclinaison à 45°. Minuterie programmable de 2, 4 ou 8 heures.

(39,99 euros) : chauffe et ventile votre pièce. Oscillation à 80° et inclinaison à 45°. Minuterie programmable de 2, 4 ou 8 heures. Ampoules connectées (7,99 euros ou 9,99 euros pour le modèle coloré) ;

(7,99 euros ou 9,99 euros pour le modèle coloré) ; Ruban LED de 2 mètres (17,99 euros).

L’ensemble de ces produits Lidl Smart Home seront proposés individuellement ou à travers des packs dès le 1er février 2021 dans 1 550 enseignes.