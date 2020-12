Dites maintenant « Ok Lidl » pour contrôler votre maison

Publicité

Qui aurait pensé que Lidl se serait lancé dans la domotique. Cela peut surprendre, mais le géant du discount alimentaire se diversifie encore davantage. Alors, oui un gros pied de nez à Apple a déjà été orchestré avec la copie des l’Apple Watch ou encore avec des écouteurs sans fil. Mais, la marque a annoncée une gamme de produit essentiellement tourné vers la domotique.

Lidl Home

Un nouveau marché pour Lidl qui risque de faire mal à la concurrence. L’allemand a pour ambition de nous simplifier les choses à la maison. D’ailleurs, la gamme de produits connectés se nomme Smart home. Cette nouvelle gamme de produit est évidemment réfléchie pour être proposée à des tarifs agressifs, on reste dans une marque de discount.

Bon marché, accessible, mais en quantité limitée

Lidl va proposer plusieurs produits. On aura un pack qui regroupera trois ampoules, une télécommande et une passerelle. Le prix de ce pack sera environ de 43 euros. De plus, il aura une compatibilité complète avec Google Assistant.

Il y aura également, une prise connectée, une télècomande, un bandeau lumineux, une ampoule à petit culot, une ampoule E27 et cela, à des tarifs dignes d’une enseigne discount.

Une application qui gère le Lidl home

En effet, une nouvelle application baptisée Lidl Home sera aussi de la partie. Elle pourra gérer l’ensemble des produits de la gamme Smart Home. Sur le papier, elle semble simple d’utilisation, mais justement, peut-être un peu trop. Il faudra voir en utilisation quotidienne, s’il ne manque pas quelques fonctionnalités.

Attention, seul Google Assistant sera pris en charge. Donc, pas de HomeKit ou Alexa pour l’instant. Pour le coup, cela reste limité.

Mais, cela arrivera certainement dans les prochains mois. On ne voit pas comment Lidl pourrait se passer des autres assistants.