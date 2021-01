Publicité

La fin d’année rime avec petites libertés alimentaires et plaisirs de la vie. La plus grande bonne résolution de début d’année arrive pour mener la vie dure à ces petits écarts. Le sport, aller courir dans des salles où la musique est forte et les muscles sont saillants. Heureusement pour vous, d’autres solutions existent pour accélérer le processus qui vous rendra athlétique. Ces cinq petites astuces sont là pour vous aider à accomplir vos objectifs.

Astuce alimentation – Supprimer le sucre et ses amis

Les plus grands ennemis de l’alimentation saine, le sucre et quelques uns de ses petits amis. Les principales sources de sucre sont les aliments transformés, les biscuits, sodas et autres. Les plats préparés sont truffés de conservateurs, mais aussi de sel et de sucre, c’est pourquoi il est préférable de les éviter. Il est facile d’identifier ces aliments pour ne pas trop en consommer ou tout simplement ne pas en acheter.

Bien souvent le sel crée de la rétention d’eau dans le corps et à l’excès n’est pas bon. Le sucre a aussi ses mauvais côtés, ne coupant pas la faim il accentue la prise de poids ou au minimum des mauvaises graisse.

Limiter le plus possible la consommation de ces aliments vous aidera dans le processus de perte de poids. Une astuce simple à dire, mais plus compliquée à appliquer.

Astuce sportive – Mettre en place des routines sportives

Faire du sport c’est bien, mais en faire intelligemment c’est mieux. Le plus important après la façon de faire le sport, c’est la régularité. Si une activité sportive est pratiquée intensément, elle aura un effet bénéfique sur le corps. Malheureusement, il est fort possible qu’un trop gros effort puisse dégoûter la personne le faisant.

C’est pourquoi fractionner ses séances en de plus petites séances, mais plus régulières pourrait vous aider à ne pas les laisser traîner.

Pour faciliter la récupération de plusieurs séances et donc maintenir la régularité, quelques compléments alimentaires pourront vous soutenir. Ne faisant pas des miracles car remplis de vitamines et minéraux, le premier point sur l’alimentation saine sera tout aussi important. Vous pouvez accompagner ces séances par des accessoires tels qu’une montre connectée, une balance ou encore une paire d’écouteurs true-wireless tout simplement parfaits pour le sport.

Prendre conscience des moments de laisser aller pour être plus rigoureux le reste du temps

Le poids gagné pendant les fêtes n’est pas un fléau pour autant car ces moments de célébration laissent place à la motivation le reste du temps. Après avoir profité durant des semaines, il n’est pas nécéssaire de se restreindre. La motivation et la rigueur sont les ressources dont vous aurez le plus besoin lors de la mise en place de ces habitudes.

Pour ce faire, la transition vers une vie plus saine est préférable à appliquer graduellement. Incorporez des habitudes réalisables et surtout pas trop difficiles à réaliser.

Un temps de sommeil respecté

Rien de bien compliqué dans ce conseil, le temps de sommeil est aussi important que le sport. Pour perdre du poids et se remettre en forme, dormir convenablement et au bon moment est primordial.

Se coucher tôt, mais aussi être régulier dans son sommeil, dormir un nombre d’heures correctes et à heures fixes.

Ne pas oublier de noter ses progrès

Les petites étapes sont aussi importantes que les grandes. En notant toutes les étapes vers de nouvelles habitudes saines, vous laissez la fierté et le sentiment d’accomplissement vous envahir.

Il ne vous reste qu’à appliquer ces quelques conseils et astuces pour réussir vos objectifs sportifs ! Bonne chance, mais surtout courage et patience.