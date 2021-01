Publicité

À l’horizon du CES 2021, Samsung annonce son téléviseur Neo QLED durant son événement First Look. Attention toute foi à ne pas confondre avec la technologie OLED. La Neo QLED c’est une télévision qui vient apporter un vent de fraîcheur dans les téléviseurs à dalles LCD, grâce à un ingénieux système : le Mini LED.

Qu’est-ce que le Mini LED ?

Le Mini LED, c’est sûrement la plus grosse avancée des dalles LCD, apparue en 2010. Avec sa Neo QLED Samsung, compte taper un grand coup dans la fourmilière des téléviseurs haut de gamme. Dès le lancement de la gamme, en mars 2021, ils seront disponibles en 4K ainsi qu’en 8K. Ces dalles contiendront des dizaines de milliers de Quantum Mini LED. Ces dernières sont 40x plus petites que des LED classiques. Dans les faits cela offrira une qualité visuelle bien supérieure. La luminosité ainsi que les contrastes seront grandement améliorés, offrant un confort de visionnage bien supérieur aux dalles LED.

Pour les plus techniques d’entre vous, rentrons plus en détail dans la technologie de ce nouveau téléviseur Neo QLED. Les dalles LED utilisaient une lentille pour disperser la lumière ainsi qu’un boitier pour maintenir le tout en place. Ici, le Quantum Mini LED possède des micros couches. Ces dernières sont exceptionnellement fines et remplies d’autres LEDs.

Sur la version 8K, il est intéressant de noter l’absence de bord grâce à l’utilisation d’un nouveau boitier déporté Slim One Connect. Ce design, prénommé Infinity, permettra une intégration encore plus sobre dans votre intérieur !

Publicité

Nous n’avons pas encore d’informations sur les tarifs ni sur les tailles de dalles qui seront disponibles à la sortie. Elles devraient cependant être sur de grandes diagonales, aux alentours des 80″. Ce qui ne serait pas synonyme de tarif abordable…

Retrouvez plus d’informations sur l’événement First Look par Samsung, sur le site officiel de la marque.