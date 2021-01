Publicité

En ce début d’année, la force est avec Ubisoft. En effet, le célèbre éditeur vient d’annoncer une collaboration avec LucasfilmGames pour développer un nouveau jeu en open world.

Un open world Star Wars par Ubisoft

C’est donc une belle surprise que cette annonce de la collaboration entre Lucasfilm Games et Ubisoft. Très peu d’informations sont disponibles à ce sujet, un teaser et quelques commentaires sur Twitter. Toutefois, cela a suffi pour créer l’engouement autour de cette annonce. Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft a indiqué. “La galaxie Star Wars est une source incroyable de motivation pour pousser nos équipes à innover et à repousser les limites de notre milieu. Construire de nouveaux mondes, personnages et histoires qui feront partie durablement de la mythologie Star Wars est une opportunité incroyable pour nous, et nous sommes ravis que notre studio Ubisoft Massive travaille en étroite collaboration avec Lucasfilm Games pour créer une aventure Star Wars originale et différente de tout ce qui a été fait auparavant. (…) La richesse de l’univers de Star Wars est une source d’inspiration fabuleuse pour nos équipes. (…).”

Nous sommes ravis d'annoncer que nous travaillons avec @LucasfilmGames pour développer une toute nouvelle aventure Star Wars en monde ouvert, axée sur l'histoire ! pic.twitter.com/QL4Mz9T9hL — Ubisoft FR (@UbisoftFR) January 13, 2021

L’exclusivité d’EA terminée ?

Pour rappel, EA bénéficie d’une exclusivité depuis 8 ans déjà. Tous les jeux étaient confiés à Electronic Arts depuis 2012. Ubisoft se faufile donc dans l’univers Star Wars pour développer un nouveau jeu. La porte est donc ouverte aux nouvelles collaborations. Sean Shoptaw, vice-président de la branche « Global Games and Interactive Experiences » chez Disney indique. “EA a été et continuera d’être un partenaire stratégique important pour nous. Mais nous avons pensé qu’il y avait de la place pour d’autres. Dans la galaxie Star Wars et au-delà, nous travaillons avec les meilleurs dans l’industrie pour créer des expériences qui repoussent sans cesse les possibilités offertes par le jeu vidéo. Ensemble, Lucasfilm Games et Massive Entertainment peuvent offrir quelque chose de vraiment unique à tous nos fans à travers le monde.”

Pas d’informations sur la date de sortie du jeu, mais dans tous les cas l’annonce de cette collaboration semble prometteuse.