Ubisoft+ arriverait prochainement sur le Xbox Game Pass

Publicité

Le Xbox Game Pass semble être encore gourmand en jeux vidéo. Le service Ubisoft+ semblerait en effet vouloir se faire une place dans l’offre d’abonnement de Microsoft.

Pourquoi s’arrêter en si bon chemin avec une bibliothèque de jeux vidéo aussi conséquente sur le Xbox Game Pass ? Une rumeur supputerait que l’abonnement Ubisoft+ arrive sur le service de Microsoft. Une stratégie qui pourrait rendre l’offre encore plus attractive. Pour rappel, EA Play est arrivé en novembre dernier afin d’agrémenter le service de la firme de Redmond.

Encore plus de jeux pour le Xbox Game Pass grâce à Ubisoft+

Après le rachat de Bethesda ainsi que l’implémentation de EA Play dans le Xbox Game Pass, Microsoft souhaite aller plus loin. C’est en tout cas ce que suggère une récente rumeur du site DualShockers.

En effet, le média déclare que le service Ubisoft+, précédemment nommé UPlay, serait voué à arriver sur le Game Pass. Pour rappel, ce service permet d’accéder à l’ensemble de la bibliothèque de l’éditeur de jeux vidéo français pour un prix de 14,99 euros par mois. Il semble donc assez peu probable que cette formule arrive sous cette forme-là.

Publicité

On pourrait ainsi penser qu’une seconde déclinaison de l’abonnement ferait son apparition et s’implémenterait dans l’abonnement à 9,99 euros du Xbox Game Pass. En effet, si on regarde ce qui a été fait avec EA Play, on remarque que l’offre classique à 4,99 euros a été incluse dans le service de Microsoft. La version Pro à 14,99 euros par mois contenant tout le catalogue de EA reste à part du service de Microsoft.

Cependant, vu la force de frappe de Microsoft ces derniers mois, il ne serait pas impossible que la firme réussisse tout de même à inclure l’ensemble du contenu d’Ubisoft+. Il ne reste maintenant plus qu’à patienter et à espérer que cela arrive.

Pour finir, on peut tout de même constater que le studio français semble enclin à travailler avec des acteurs du cloud gaming. En effet, l’entreprise a récemment permis à ses abonnés Ubisoft+ de pouvoir jouer à leurs jeux gratuitement sur Stadia. Une approche de Microsoft pour inclure les jeux du service dans xCloud pourrait ainsi se profiler afin de faire prévaloir encore plus son Xbox Game Pass.

Impatient de tester le service ? Sachez que le Game Pass va arriver très prochainement sur les iPhone et iPad !