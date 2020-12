Rétrospective 2020 – Les meilleurs produits high-tech

Publicité

Quand on vous dit 2020, à quels produits high-tech pensez-vous ? Nous, à la rédaction du Café du Geek, nous avons décidé de faire notre rétrospective de nos meilleurs produits high-tech préférés de cette année. Une année assez compliquée au vu de la situation sanitaire, ce qui n’a pas empêché de bonne surprise malgré tout.

Xbox Series X / PlayStation 5

C’est pour moi l’une des choses que j’attendais le plus pour cette année 2020. Après des années et des années à jouer à l’ancienne génération, la next-gen est enfin là ! Vous n’êtes sûrement pas passé à côté du raz de marée créé par Sony et Microsoft à la sortie de leurs consoles respectives. Et le COVID n’a pas vraiment aidé avec des stocks qui fondaient comme neige au soleil, et ça aux quatre coins du monde.

En termes de performances, le tout est pour l’instant assez mitigé, la faute à des jeux pas encore assez optimisés pour cette nouvelle génération de console. Et pourtant il y a de quoi faire avec des puissances démentielles. La Xbox Series S atteint les 12 Teraflops de puissance contre 10.3 pour la PS5. Les CPU sont relativement similaires avec quelques hertz de différence seulement. Le tout est extrêmement plus rapide avec des stockages optimisé, basé sur la technologie NVME.

De plus, PlayStation a également joué la nouveauté avec sa toute dernière manette DualSense. Elle offre des retours haptiques améliorés, mais surtout des gâchettes adaptatives qui augmenteront grandement l’immersion en jeu. 2020 est donc une très bonne année pour les consoles de salon. Il ne reste plus qu’à espérer que 2021 nous apporte les correctifs ainsi que des jeux vraiment optimisés.

Apple M1

Courant Novembre, Apple a fait une annonce qui a eu l’effet d’une bombe dans le monde des ordinateurs. Désormais, pour ses ordinateurs portables la firme de Cupertino utilisera un processeur maison ayant pour nom de code : Apple M1.

Ce processeur est gravé en 5nm, une première, et compte pas moins de 16 milliards de transistors. Dans les faits cela donne lieu à des performances incroyables, notamment grâce au CPU le plus puissant du marché à l’heure actuelle, laissant Intel et consort loin derrière. La consommation à également était travaillée avec une autonomie annoncée 2 fois supérieure à la génération précédente de Mac. Le Vice Président des technologies hardware chez Apple à même dit :

« Jamais il n’y a eu une puce comme M1, notre nouveau système sur puce révolutionnaire pour le Mac. La puce M1 est le résultat de plus de dix ans de conception des meilleures puces du marché pour iPhone, iPad et Apple Watch, et elle inaugure une toute nouvelle ère pour le Mac » Johny Srouji

Samsung Galaxy Z Fold 2

Sûrement l’une des plus grandes nouveautés dans le monde du smartphone cette année, le Z Fold 2 à su marquer les esprits. Et ce grâce à l’énorme travail réalisé sur cet écran pliable monstrueux. De plus il dispose d’un second écran OLED, quand le téléphone est fermé, ce qui est du plus bel effet.

Ce Galaxy Z Fold 2 est une amélioration de leur premier modèle avec des problèmes corrigés. Par exemple l’ajout d’une charnière plus solide, ainsi que l’ajout de ce fameux écran extérieur. Dans ses entrailles nous retrouvons un Snapdragon 865+ accompagné d’un GPU Adreno 650 et de pas moins de 12Go de RAM ! Cependant avec ses petits 4500mAh de batterie, l’autonomie sera plutôt faible. La principale cause étant la consommation de l’énorme écran principal ainsi que de l’écran extérieur. Ce téléphone est tout de même disponible au prix de 1350€ !

La 5G

Après un déploiement quasi total de la 4G, c’est désormais la 5G qui pointe le bout de son nez en cette fin d’année 2020. Déjà disponible dans les grandes villes, son déploiement devrait rapidement augmenter. La 5G n’a pas vocation à remplacer la 4G, mais plutôt à suppléer cette dernière. En effet, et dans les grandes lignes, elle permettra d’offrir un réseau bien plus performant et intelligent dans les zones à haute densité, type centre-ville. Cependant, la propagation de certaines ondes 5G ne sera pas assez puissante pour traverser les murs et donc amener cette nouvelle technologie dans les foyers. Mais le principal point de cette nouveauté, c’est son aspect futuriste. En effet, grâce à la 5G il est bien plus facile d’imaginer un monde totalement connecté grâce à sa latence réduite, voire absente. Nous pourrions donc bientôt voir des feux rouges communiquer avec des voitures, ou bien plus encore. La médecine n’est pas épargnée non plus avec, par exemple, une facilitée accrue pour des opérations robotisées à distance.

Les masques connectés

Cette année n’aura pas été des plus facile. En cause, le fameux virus COVID-19 qui nous aura accompagnés tout au long de cette année. Ce qui nous accompagne également depuis quelques mois, ce sont les masques. Jetable, pas très design, gênant voir insupportable pour certains, sont autant de points négatifs. Les industriels n’ont pas tardé à sentir le filon et à proposer des innovations dans ces produits devenus désormais des éléments de notre quotidien.

Le premier exemple se nomme Leaf Mask. Premier point positif visible dès le début, c’est sa transparence. Il permettra donc de distinguer plus facilement les émotions de votre interlocuteur, mais également de lire sur les lèvres pour les personnes malentendantes. Mais sa principale utilité réside dans la présence d’un filtre UV-C. Ce dernier permet d’éliminer les agents pathogènes. Couplé avec une couche anti-microbe, il sera redoutable pour vous protéger des virus. Ce masque est homologué par la FDA, les autorités sanitaires américaines. Pour plus d’informations sur ce produit, rendez-vous sur la page Indiegogo du produit !

Le second et dernier exemple, c’est le LG PuriCare. Il contient deux filtres HEPA H13 pour une filtration de l’air ainsi qu’un capteur et deux ventilateurs. Le capteur permet de déterminer la vitesse des ventilateurs afin de ne pas gêner la personne portant le masque durant l’expiration. Il se basera sur la respiration de l’utilisateur pour un confort maximal, avec trois niveaux de ventilations différents. De plus, une application est disponible afin de vérifier l’efficacité des filtres en temps réel.

Oculus Quest 2

L’Oculus Quest 2 est une grande révolution dans le monde du jeu vidéo en réalité virtuelle et sûrement l’un des meilleurs produits high-tech pour les joueurs. Première nouveauté, c’est l’augmentation du taux de rafraîchissement de l’écran. Le premier modèle proposait un taux de 72Hz tandis que le dernier modèle est désormais de 90Hz. L’ergonomie n’est pas mise de côté puisque cette nouvelle mouture offre plus de conforts que son prédécesseur. Sa capacité de calcul a bien entendu été revue à la hausse pour offrir une qualité de jeu impressionnante.

En plus de toutes ces améliorations, l’Oculus Quest 2 bénéficiera des nouveautés de l’Oculus Link et Oculus Move. De plus, son prix dès sa sortie est inférieur à la première génération : aux alentours de 450€.

LG Wing

Finissons la liste de nos meilleurs produits high-tech 2020 avec le LG Wing. Les réelles innovations smartphones se font rare, en dehors des écrans pliables. LG aime bien sortir des sentiers battus, et c’est encore le cas en 2020 avec ce LG Wing. Un smartphone d’apparence assez spécial qui est une belle démonstration du savoir-faire du constructeur coréen. Sa particularité ? Un double écran pivotant en T. Ce dernier offre une résolution FHD+ avec une dalle OLED et un taux de rafraîchissement de 60Hz. Niveau performance, c’est un Snapdragon 765G, épaulé par 8Go de RAM qui animeront ce smartphone innovant.

Ce double écran permet des choses nouvelles plutôt intéressantes. Comme par exemple éditer des photos de manière efficace. Un écran affichant la photo, le second affichant votre espace de travail. Certains jeux pourront également profiter de ce double écran, à voir ce que les développeurs en feront dans le futur. Si vous êtes intéressé par ce modèle, c’est possible. Il sera votre contre la coquette somme de 975€ chez Amazon.





Et vous, quels sont vos meilleurs produits high-tech de l’année 2020 ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !