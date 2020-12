Quels accessoires de poche pour se protéger du COVID-19 ?

Publicité

En cette fin d’année profondément troublée par la circulation du fameux virus COV-SARS-2 (ou COVID-19), il est indispensable de connaître et d’appliquer les gestes barrières. Tousser dans son coude, garder ses distances et porter un masque deviennent alors des réflexes. Ces mesures sont les plus connues et vivement recommandées par les organismes de santé nationaux et internationaux, mais il existe des accessoires peu encombrants et pratiques pour réduire ses chances d’entrer en contact avec le virus. Dans cet article, nous allons vous proposer quelques gadgets qui ont pour but de vous aider à vous en protéger et à vous rassurer lors de vos sorties en public.

Se protéger du COVID-19 dans les espaces publics

La bouteille de gel

Dans les transports en commun ou les espaces en commun, là où tout le monde se tient aux poignées, ouvre les portes, appuie sur les boutons… on s’expose aux virus très facilement. Ainsi, nous vous proposons deux accessoires très utiles. Le premier est bien connu : un flacon de gel hydroalcoolique se glisse dans une poche de manteau et peut être utilisé à tout moment. C’est un classique, on en trouve à l’entrée de tous les magasins autorisés à accueillir la clientèle et dans chaque bâtiment ouvert au public. À la sortie du bus ou du métro, une friction avec une petite dose vous assure de ne pas emmener avec vous les virus rencontrés pendant votre trajet.

L’outil multifonction

Le meilleur moyen de ne pas entrer en contact avec les objets que tout le monde touche, c’est d’utiliser un objet qui le fasse à votre place. Ainsi, il existe des outils qui vous permettront d’ouvrir des portes et d’appuyer sur les boutons en gardant vos précautions. Le plus souvent, ceux-ci sont de petite taille et pourront rejoindre les clefs de votre trousseau pour un usage quotidien. Aussi bien dans l’ascenseur qu’au travail ou encore au supermarché, on évite le maximum de contact avec les objets susceptibles d’être utilisés par d’autres personnes, et donc potentiellement un virus.

Désinfecter ses masques et objets personnels

Les masques jetables sont plus légers, mais leur achat en quantité peut représenter un budget conséquent sur la durée, en particulier pour les familles. Leur durée d’usage conseillée est de 4h, c’est-à-dire qu’il est recommandé de changer de masque au moins une fois par jour pour les personnes exposées toute la journée. Pour augmenter leur durée de vie, des fabricants proposent une solution de désinfection par UV. Cette technologie e déjà fait ses preuves et est régulièrement utilisée dans les hôpitaux pour éradiquer toute présence de microbes et autres indésirables dans les salles d’opération, et depuis récemment dans les chambres de patients atteints du COVID-19.

Nocive pour l’être humain, la solution pour désinfecter un masque prend alors la forme d’une boite rechargeable et portable. À emmener au travail, elle tue presque la totalité des virus déposés à la surface du masque. Il en existe à tous les prix, en fonction de leur contenance et de leur efficacité. Les téléphones, trousseau de clefs et autres objets du quotidien peuvent y être exposés également. Nous avons aussi rédigé un article dédié à la désinfection de son smartphone.

Pour rappel, vous pouvez obtenir toutes les informations utiles à propos du COVID-19 et les consignes à suivre sur le site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Soyez prudents !