Les meilleures machines à café De’Longhi : notre top 3 !

Saviez-vous que le café est l’une des boissons les plus consommées au monde ? Si vous êtes un amateur de café, il est probable que vous commenciez toujours mieux votre journée avec une bonne tasse de café (ou deux ?). Toutefois, si vous êtes de ceux à qui la tasse du matin ne suffit pas, il est fort possible que l’achat d’une boisson caféinée pour vous booster toute la journée constitue un petit budget. Au lieu de faire une croix sur cette boisson énergisante qui vous procure bien-être et plaisir, pourquoi ne pas investir dans une machine à café de qualité qui ne videra pas votre portefeuille ?

Connaissez-vous la marque De’Longhi ?

De’Longhi est une marque de référence lorsqu’il s’agit de machines à café de qualité. En fait, cette marque découle du groupe De’Longhi S.p.a. Cette entreprise italienne produit des appareils électroménagers et se distingue pour ses machines à café et ses climatiseurs.

Autrement dit, choisir une machine à café De’Longhi, c’est faire le choix de matériaux de qualité. En plus de figurer parmi les meilleures marques de machines à café qui existent, De’Longhi vous propose des machines à café durables avec une durée de vie de 3 à 10 ans. Après quelques recherches sur les meilleures sélections de machines à café De’Longhi, voici nos trois coups de cœur, adaptés à tous les budgets !

1. La cafetière automatique Dinamica

La Delonghi Dinamica ECAM350.55.B est une cafetière automatique avec broyeur et carafe à lait qui vous permet de préparer deux tasses d’expresso simultanément. C’est une machine à café particulièrement élégante, grâce à ses matériaux et sa finition haut de gamme.

Elle présente une carrosserie en ABS Argent et des contours en inox. Pour une utilisation facile et pratique, son panneau de contrôle est équipé de touches d’accès directs. L’utilisateur a aussi à sa disposition un menu à la navigation intuitive avec de nombreux paramétrages possibles pour pouvoir faire plus de boissons.

En parlant de boissons, la C faire jusqu’à 15 boissons différentes, dont 4 en accès direct : l’Espresso, le Café Classique, le Cappucino et le Latte Macchiato.

Vous pouvez aussi réaliser 6 types de boissons café : l’Espresso, le Ristretto, le Lungo, le Doppio+, l’Espresso Lungo et le nouveau Café Classique.

Enfin, si vous êtes plutôt du genre lacté, cette machine peut vous préparer 5 boissons gourmandes : le Cappuccino, le Latte Macchiato, le Café Latte, le Flat White et le Lait Chaud.

Mais la Delonghi Dinamica ECAM350.55.B ne fait pas que des cafés ! Elle est munie d’une buse vapeur qui vous permettra de réaliser vos thés et vos tisanes. Sans oublier que le système de rinçage et de détartrage de la machine est totalement automatisé.

Si les caractéristiques de cette Dinamica vous séduisent autant qu’à nous, sachez qu’elle fait actuellement l’objet d’une offre à l’occasion de Pâques. Vous pourrez donc l’obtenir pour 575 euros, au lieu de 879.99 euros sur le site de De’Longhi !

2. La machine à café semi-automatique Dedica Arte

Parmi les Cafetières De’Longhi qui se démarquent, il y a la machine à café semi-automatique « Dedica Arte ». Elle est non seulement élégante, mais aussi extrêmement compacte. Elle vous permettra de préparer vos cafés en toute simplicité. Cette machine à café a pour avantage de :

Offrir une expérience authentique de barista dans un format compact

Embarquer une buse à vapeur « My LatteArt » pour produire une mousse de lait avec une texture onctueuse

Être facile à utiliser

Disposer d’un plateau d’égouttage amovible pour les amateurs de grandes tasses (jusqu’à 13 cm de hauteur)

Présenter un design épuré et élégant

Être munie des accessoires (tampon métallique, pichet à lait) qui vous permettront de préparer rapidement vos boissons préférées.

Auparavant vendue à 249 euros, vous pouvez actuellement vous offrir ou offrir à un proche cette magnifique machine à café pour 229 euros.

3. La cafetière à capsules Nespresso De’Longhi Inissia

Cette machine à café a obtenu le Prix Red Dot : conception du produit 2014. Ce modèle se distingue ainsi par ses formes et sa finition élégantes. Elle est munie de plusieurs fonctionnalités pratiques comme le contrôle de la température, l’arrêt automatique et la pression de la pompe 19 bars qui assure des boissons de qualité.

Le contrôle de la température fait que la machine ne chauffe que la quantité d’eau nécessaire pour chaque boisson. Quant à l’arrêt automatique, l’alimentation de votre cafetière se coupera 9 minutes après la dernière préparation de café. Enfin, la pompe de 19 bars livre la quantité de pression et de débit d’eau adaptée au type de boisson sélectionné.

Pour tous ces avantages, vous pouvez acheter dès à présent la machine à café De’Longhi Inissia EN80.B pour 79 euros.