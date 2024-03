Gen Z et IA : Bousculons nos préjugés et repensons l’apprentissage !

La technologie et plus précisément l’Intelligence Artificielle (IA) révolutionne radicalement notre quotidien, particulièrement pour la Gen Z, la génération actuelle ultra-connectée. Cette génération navigue habilement dans l’ère numérique, mais fait face à des critiques jugées sévères et peut-être mal fondées.

Gen Z : Une génération paresseuse ?

Aujourd’hui, à l’âge de l’information instantanée et de l’IA puissante, la Gen Z est souvent accusée d’être paresseuse, abrutie et autocentrée. Les jeunes sont souvent stigmatisés pour leur dépendance à la technologie et leur refus apparent de suivre les méthodes traditionnelles de recherche et d’apprentissage. Cela suscite des inquiétudes quant à l’avenir de cette génération et de la société en général.

Cependant, ces critiques, quoique courantes, peuvent être infondées et empreintes de préjugés générationnels. Les jeunes d’aujourd’hui accèdent à une quantité d’informations astronomique en un clic ou une simple commande vocale. Est-ce vraiment de la paresse, ou simplement une autre façon d’apprendre et de travailler ?

Rapport à l’emploi et méthodes d’apprentissage de la Gen Z

La Gen Z a apporté une perspective unique sur le monde du travail. Les jeunes arrivent sur le marché du travail avec l’idée que l’on ne vit pas pour travailler, mais que l’on travaille pour vivre. Ils cherchent un emploi qui correspond à leurs valeurs et dans lequel ils peuvent vraiment s’épanouir.

Les perspectives d’apprentissage de la Gen Z sont également différentes. Pour eux, les technologies « nouvelles » ne sont pas nouvelles. Elles font partie de leur vie quotidienne depuis toujours. Il est naturel pour eux de chercher des informations en ligne, de regarder des tutoriels ou même de demander directement à une IA.

Regard critique sur l’IA

Dans leur adoption enthousiaste de l’IA, la Gen Z doit néanmoins faire preuve de prudence. L’IA, bien qu’utile, reste une création humaine et peut être imprécise. Il est important de garder un esprit critique et de ne pas accepter aveuglément chaque information donnée par l’IA comme une vérité indéniable.

Par ailleurs, l’IA comporte également un danger d’auto-confirmativité. En personnalisant nos informations, elle crée des « bulles de filtrage » qui ne font que renforcer nos croyances existantes, limitant ainsi notre exposition à de nouvelles idées et perspectives.

En conclusion, la Gen Z, souvent critiquée, est en réalité une génération qui innove tout en remettant en cause des stéréotypes sociétaux. Elle repense de manière créative notre rapport au travail et à l’apprentissage. Cependant, un regard critique sur l’IA et son impact sur notre accès à l’information demeure essentiel. Finalement, ne devrions-nous pas tous être la Gen Z de notre propre vie, en questionnant, innovant et réfléchissant constamment ? Partagez vos pensées avec nous!