CREAMi Deluxe de Ninja : Votre été n’aura jamais été aussi délicieux !

Avec l’arrivée du printemps, Ninja présente sa nouvelle fabrique de délices glacés, la CREAMi Deluxe, un plaisir gustatif frais.

Un plaisir glacé pour toutes les envies

Avec l’été approchant, Ninja lance la version deluxe de sa célèbre machine à glaces, CREAMi, prisée pour se rafraîchir. De plus, cette fabrique à délices glacés propose de nouveaux programmes pour préparer granités, boissons glacées, frappés et yaourts glacés.

CREAMi Deluxe s’adapte à toutes les préférences, que vous aimiez les fruits, le chocolat ou les produits laitiers. De plus, avec ses 10 programmes, elle offre une large palette de créations possibles pour combler chaque passionné de saveurs glacées.

Le CREAMi Deluxe, une capacité améliorée pour encore plus de plaisir

Une nouveauté à souligner dans cette version deluxe : les trois nouveaux pots offrent 50% d’espace supplémentaire, améliorant ainsi votre expérience. Préparez jusqu’à 2 litres de crème glacée à trois saveurs différentes sans aucune restriction désormais ! Alors, êtes-vous plus tenté par une saveur framboise ou caramel ?

Rien de plus simple que l’utilisation du CREAMi Deluxe ! Pour commencer, il suffit de remplir les pots avec les ingrédients de votre choix et de les laisser 24 heures au congélateur. Ensuite, choisissez le programme qui vous convient, appuyez sur le bouton correspondant et voila! Et voilà, votre dessert glacé est prêt à être savouré.

Alors, êtes-vous prêts à donner libre cours à votre créativité culinaire et à ravir vos papilles avec le nouveau CREAMi Deluxe de Ninja ? Nous serions ravis que vous partagiez vos réalisations et que vous nous fassiez part de vos impressions en commentaire !