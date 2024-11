Guide d’achat de Noël 2024 : Une sélection festive et raffinée des meilleurs alcools et spiritueux à offrir

Noël approche à grands pas, et avec lui, la quête du cadeau parfait. Pour les amateurs de plaisirs gustatifs, rien ne vaut un bon spiritueux soigneusement sélectionné. Offrir une bouteille d’alcool n’est pas seulement un geste élégant. C’est une invitation à découvrir des saveurs uniques, à partager un moment convivial ou à enrichir une collection. Cette année, nous avons parcouru les tendances et les exclusivités pour vous proposer une sélection d’alcools à offrir. Des classiques revisités aux éditions limitées, voici les meilleures options pour émerveiller vos proches.

Coffret Grand Marnier 2024 faïencerie Georges

Le célèbre Grand Marnier se réinvente pour Noël avec un coffret exceptionnel réalisé en collaboration avec la faïencerie Georges. Le concept est de laisser libre cours à son imagination en personnalisant son rim de sel pour donner une dimension innovante à sa Grand’ Margarita et ainsi la rendre unique !

Ce coffret comprend collection de 3 assiettes numérotées pour réaliser son rim. Une création de la Faïencerie Georges graphique et colorée en édition limitée. Elle rappelle l’univers moderne et vif de la liqueur Grand Marnier. Également on y trouve 3 sels. 1 sel fumé à l’orange, 1 sel fruité à la bergamote et 1 sel floral à la fleur d’oranger. Élaborés par Garnish Lab, ces 3 sels offrent le moyen de réinterpréter ce cocktail iconique qu’est la Margarita sublimée par Grand Marnier. Pour finir, une bouteille de Grand and Marnier Cordon Rouge 35cl, l’incontournable de la Margarita.

À la dégustation, l’iconique liqueur d’orange révèle ses arômes intenses et sa douceur équilibrée, idéale pour un digestif ou un cocktail. Le coffret, à la fois luxueux et original, marie à la perfection le plaisir des sens et le savoir-faire artisanal français. Un cadeau élégant qui séduira les esthètes et les amateurs de saveurs authentiques.

35cl – 40°

Distribution : faïencerie Georges

Prix de vente conseillé : 95 €

Rhum Brugal Visionaria Edicion 02

Brugal, la célèbre maison de rhums dominicains, poursuit sa série Colección Visionaria. Elle est imaginée par Jassil Villanueva, Maestra Ronera et cinquième génération de la famille. Ces rhums sont issus d’une méthode unique de toastage des fûts par Torréfaction Aromatique. Elle consiste à fumer des fûts neufs de chêne français avec un ingrédient local, emblématique de son terroir. Après le cacao l’année dernière, cette seconde édition s’inspire de la tradition caribéenne du «cafecito». Un moment privilégié de partage avec les proches, qui utilise des grains de café Arabica de République dominicaine. Un grand rhum de dégustation au profil sec et délicatement boisé. Les fruits et agrumes confits se mêlent aux notes de café et d’épices.. Il incarne parfaitement l’esprit festif de Noël tout en affirmant une personnalité unique. Une pièce rare pour un cadeau hors du commun.

An niveau des saveurs, c’est un profil sec et épicé. On y trouve aussi des notes de fruits, d’agrumes confits, d’épices ainsi que des notes boisées et torréfiées.

70cl – 45°

Distribution : Cavistes

Prix de vente conseillé : 90 €

Tequila Espolon

Connue pour son authenticité et ses saveurs vibrantes, la tequila Espolon séduit les amateurs de spiritueux mexicains. Élaborée à partir de 100 % d’agave bleu, cette tequila offre des arômes frais et fruités, avec une pointe épicée en finale. Que ce soit en Margarita ou dégustée pure, elle transporte immédiatement au cœur du Mexique. Avec son packaging moderne et son excellent rapport qualité-prix, Espolon est une option idéale pour surprendre vos proches. C’est un un cadeau à la fois original et accessible.

Espolòn est l’accomplissement d’un désir de longue date du maître distillateur Cirilo Oropeza. Ce grand connaisseur de la tequila aspirait depuis longtemps à créer une qualité si remarquable qu’il serait fier de la faire connaître au monde entier. C’est ainsi que guidé par son expertise, sa formation d’ingénieur chimiste et son ingéniosité, il élabora Espolòn. Une tequila premium, enracinée dans la tradition et l’excellence. Il ne restait plus qu’à la faire déguster et à asseoir sa réputation.

A noter qu’elle est disponible en 3 gammes, Blanco, Reposado et Anejo

70cl – 40°

Distribution : Cavistes

Prix de vente conseillé : de 34,90 € à 47,90 €

Single Malt Scapa 16 ans d’âge

Direction les Orcades, au nord de l’Écosse, avec ce single malt d’exception. Vieilli pendant 16 ans, le Scapa révèle des arômes complexes de miel, de fruits mûrs et une légère touche saline. Ils sont caractéristiques de son terroir insulaire. Son équilibre parfait et sa texture soyeuse en font un whisky élégant, à savourer lentement pour en apprécier toutes les subtilités. Avec sa bouteille au design épuré et raffiné, il constitue un présent mémorable pour les connaisseurs de whisky.

Scapa, dont le nom signifie « bateau » en ancien dialecte nordique, a été fondée en 1885 par Mac Farnale et Townsend. Située au large de la côte nord-est de l’Écosse, sur l’île principale de l’archipel des Orcades, la distillerie Scapa est un havre de paix au milieu de la beauté naturelle sauvage et des éléments bruts de la mer du Nord. Du haut de sa falaise, elle surplombe une vue imprenable sur la plage blanche et les eaux calmes du port de Scapa Flow. Elle offre un paysage onirique et faisant de ce lieu, une terre d’accueil idéale pour un single malt aussi unique.

Au niveau des saveurs, la mangue et le cuir se combinent à la crème vanille et à des notes d’écorce de clémentine soyeuse et crémeuse, avec des notes de tarte aux pommes épicée, de caramel à la vanille, de chêne doux et d’ananas cuit au four avec des épices complexe, fruitée et légèrement épicée.

70cl – 43°

Distribution : Cavistes

Prix de vente conseillé : 120 €

Single Malt Aberlour 17 ans d’âge

La distillerie Aberlour dévoile sa toute dernière cuvée exclusive : Aberlour Small Batch 17 ans. Révélé en édition limitée, ce small batch est le fruit d’un assemblage précis de fûts de chêne et de fûts de sherry. Embouteillé au degré naturel de sortie de fût et à 58,8% et non filtré à froid, ce single malt unique est élaboré avec soin pour révéler un parfait équilibre gustatif.

Cette nouvelle cuvée est un hommage d’exception à la double maturation en fûts de sherry et fûts de bourbon, signature de la distillerie. Egalement, les Maîtres distillateurs d’Aberlour ont choisi de révéler les proportions précises de vieillissement des jus au sein des fûts utilisés, partageant ainsi leurs connaissances exclusives transmises depuis des générations.

Aberlour Small Batch 17 ans est le fruit d’un assemblage précis, non filtré à froid, de fûts de chêne américain de premier remplissage (42,6%) et de fûts de sherry (57,4%) et embouteillé à la force du fût à 58,8%. Aberlour 17 ans offre un équilibre pur des saveurs et le savoir-faire de la Maison se manifeste dans chaque fût, qui est soigneusement sélectionné pour créer un single malt d’une qualité exceptionnelle.

Au niveau des saveurs on trouve au nez de strudel aux pommes épicés, zeste d’orange et prune mûre sur fond de miel et tarte au caramel. En palais : brioche à la cannelle, raisins enrobés de chocolat au lait et de dattes, suivis par de la marmelade à l’orange, des bananes sucrées et une touche de chêne grillé.

Présenté dans une boite sobre et élégante, il sera parfait sous le sapin pour ceux qui apprécient les spiritueux d’exception.

70cl – 58,8°

Distribution : Cavistes

Prix de vente conseillé : 225 €

Blended Scotch Whisky The Deacon

The Deacon est un blended scotch whisky, fumé, doux et tourbé. Il représente l’harmonie entre les single malts tourbés de l’île d’Islay et ceux, légèrement fumés, du Speyside, le tout complété par des whiskies de grain soigneusement choisis. Son nom, « The Deacon », porte en Écosse une signification particulière, désignant un maître de métier reconnu pour son expertise et sa compétence. Ce choix de nom reflète l’habileté et le savoir-faire des distillateurs à l’origine de cette création unique, ainsi qu’un clin d’œil à la tradition avec la teinte singulière de sa bouteille en écho aux alambics en cuivre utilisés lors de la distillation.

The Deacon est donc un whisky écossais qui allie tradition et modernité. Ce blend met en avant des notes oranges brûlées, biscuits maltés et un soupçon de feu de bois. Avec son goût accessible et polyvalent, il plaira aussi bien aux initiés qu’aux novices. Son packaging audacieux, orné d’illustrations intrigantes, en fait un cadeau marquant pour les fêtes. Idéal pour ceux qui souhaitent explorer des saveurs atypiques tout en restant dans le confort d’un whisky classique.

70cl – 40°

Distribution : Cavistes

Prix de vente conseillé : 39,90 €

Giffard Menthe Pastille édition collector Angers 2024

Chaque année à l’approche des célébrations de fin d’année, la Maison Giffard dévoile une ou plusieurs bouteilles collector. Cette année ne déroge pas à la règle avec le lancement d’une nouvelle collection Menthe-Pastille qui met à l’honneur la ville d’Angers, sa ville de cœur et d’origine.

La maison Giffard, référence dans le monde des liqueurs, propose donc pour Noël une édition collector de sa fameuse Menthe Pastille. Arborant un design exclusif célébrant la ville d’Angers, cette bouteille élégante est aussi plaisante à regarder qu’à savourer. Avec son goût intense et rafraîchissant, elle se prête parfaitement à la création de cocktails festifs ou à une dégustation pure avec de la glace. Un choix original et local pour les amateurs de liqueurs authentiques.

70cl – 24°

Distribution : Cavistes

Prix de vente conseillé : 19,90 €

Conclusion

Que vous cherchiez à offrir une bouteille d’exception ou une touche d’originalité, notre sélection d’alcools et de spiritueux pour Noël 2024 saura répondre à toutes les envies. Du luxe artisanal à l’élégance, en passant par l’exotisme, chaque produit a été choisi pour ravir les palais et embellir les fêtes. Prenez le temps de découvrir ces merveilles et trouvez le cadeau qui laissera une empreinte mémorable sous le sapin. Joyeux Noël 🎄

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ».