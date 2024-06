Célébrez la Fête des Pères avec des bouteilles d’exception : Des cadeaux pour partager de bons moments

La fête des pères est l’occasion parfaite pour montrer notre affection avec un cadeau original. Cette année, pourquoi ne pas opter pour des alcools d’exception ? Que votre père soit un amateur de cocktails, de digestifs ou d’apéritifs, une boisson bien choisie fera toujours plaisir. Dans cet article, nous vous proposons quatre alcools uniques : l’Acolyte Pastis, le Coquerel Calvados x Fauve Bière, le Normindia Gin – Orange et la Menthe-Pastille. Ces choix sauront ravir tous les papilles et ajouter une touche festive à cette journée spéciale. Découvrons ensemble ces trésors liquides qui feront de cette fête des pères un moment inoubliable.

L’Acolyte Pastis : L’Étoile des Apéros

L’Acolyte Pastis, présenté par l’Explorateur du Goût, est un pastis artisanal élaboré dans la plus pure tradition. Ce pastis se distingue par ses notes riches et intenses d’anis étoilé et de réglisse, associées à la fraîcheur du fenouil et à un bouquet de plantes aromatiques. Avec son packaging fun et coloré, l’Acolyte Pastis invite à des moments conviviaux autour de planches apéros et de barbecues estivaux. Pour savourer pleinement ses arômes, il est recommandé de le déguster avec 6 à 8 volumes d’eau bien fraîche, voire quelques glaçons. Ce compagnon idéal de l’apéritif est disponible en exclusivité chez les cavistes pour un prix conseillé de 29,90 €.

Coquerel Calvados x Fauve Bière : L’alliance inattendue

Le Coquerel Calvados x Fauve Bière est le fruit d’une collaboration audacieuse entre le Domaine du Coquerel et la brasserie craft Fauve. Ce calvados vieilli en fûts de bière propose une nouvelle expérience de dégustation, marquée par une harmonie surprenante entre le calvados et la bière. Après 15 mois d’affinage, cette édition dévoile un équilibre parfait avec des notes surprenantes et une approche innovante de l’affinage. Le Coquerel Calvados x Fauve Bière est idéal pour les amateurs de spiritueux curieux de découvrir des saveurs inédites et peut être dégusté pur ou en cocktail.

Normindia Gin – Orange : Un Zeste d’Audace

Le Normindia Gin – Orange est un gin distillé en Normandie, à deux pas du Mont Saint-Michel. Cette nouvelle cuvée se distingue par la fraîcheur de l’orange et une macération de huit ingrédients naturels, incluant la genévrier, des agrumes et des épices. Avec son profil gustatif fruité et épicé, ce gin incarne parfaitement l’esprit innovant et artisanal de la distillerie Normindia. Il se déguste aussi bien pur qu’en cocktail, avec des suggestions telles que le Gin Tonic à l’orange pour une expérience estivale rafraîchissante.

Menthe-Pastille : La Fraîcheur d’Antan

La Menthe-Pastille, créée en 1885 à Angers par Emile Giffard, est une liqueur de menthe poivrée Mitcham à la recette inchangée depuis plus d’un siècle. Symbole de tradition et de modernité, elle offre une expérience rafraîchissante incomparable grâce à son goût unique et à son pouvoir rafraîchissant. Parfaite pour l’été, elle se déguste pure avec des glaçons, allongée d’eau pétillante ou en cocktails comme le Pink Pastille, mélange de Menthe-Pastille et de tonic pamplemousse. Disponible en GMS pour environ 12,80 €, elle est également trouvable chez les cavistes et sur giffard.com.

Quatre raisons de faire plaisir pour la fête des Pères !

En conclusion, ces quatre alcools d’exception sont des cadeaux parfaits pour célébrer la fête des pères. Chaque boisson offre une expérience unique, de l’authenticité artisanale de l’Acolyte Pastis à l’innovation du Coquerel Calvados x Fauve Bière, en passant par la fraîcheur estivale du Normindia Gin – Orange et la tradition rafraîchissante de la Menthe-Pastille. N’oubliez pas, le plus important est de partager ces cadeaux pour passer un bon moment avec votre papa. Restez à l’affût pour la mise à jour de l’article, où nous vous proposerons notre avis sur ces boissons. Ainsi que des suggestions de boissons estivales pour vous rafraîchir tout au long de l’été !