Test : Aiper Scuba S1 : Un robot de piscine abordable

L’été arrive et pour les chanceux qui en possède, il va falloir désormais penser au nettoyage de la piscine. Si cette étape est une corvée pour vous, alors vous devez considérer l’achat d’un robot de piscine. C’est pour ça que nous vous présentons aujourd’hui le Aiper Scuba S1, un robot de piscine sans fil, accessible et sans fioritures. Simple d’utilisation, est-ce que les performances offrent des résultats satisfaisants ? C’est ce que nous allons voir tout au long de ce test estival.

Unboxing

Avec le Aiper Scuba S1, nous avons un gros carton, mais peu fourni. En effet, nous retrouvons seulement deux petits accessoires et les notices d’utilisations. Le premier accessoire, un crochet de récupération, permet de mettre à l’eau et de récupérer facilement votre robot. Le second et dernier est le chargeur mural, qui permettra la recharge via le port situé à l’arrière du robot.

Design

Le robot Aiper Scuba S1 Pro dispose de deux chenilles en plastique pour qu’il puisse se mouvoir aisément dans toutes les directions. Une brosse est présente sur l’avant du robot, tandis que l’aspiration se fera sous ce dernier. Le logo, quant à lui, est présent sur le dessus du robot. Le bouton de fonctionnement est disposé sur cette même partie. Un seul bouton est présent et permettra de changer de mode facilement et rapidement. Une petite lumière est sous ce bouton et sera surtout utile pour visualiser votre robot lorsqu’il travaille de nuit. Pour finir, un petit appendice bleu est présent sur la partie supérieure, juste au-dessus du port de charge. Ce dernier, qui est bien entendu démontable pour entretien, renferme le drain d’évacuation.

Performances

Cet Aiper Scuba S1 est capable de nettoyer le fond de votre piscine, du fond jusqu’aux parois, en passant par la ligne d’eau. Quatre modes de nettoyage sont disponibles pour s’adapter au mieux à vos besoins. Le mode automatique, qui nettoie partout, est parfait pour une mise en service. Le mode fond se limite seulement au fond de la piscine. Tandis que le troisième mode permet le nettoyage uniquement des parois de votre piscine. Le dernier mode, nommé Éco, fera tourner le robot durant 45 minutes toutes les 48 heures. Au choix pendant une semaine ou jusqu’à épuisement de la batterie.

Lors du nettoyage du fond, il se contentera de nettoyer en S. Pour les parois, le principe est le même, mais c’est en N cette fois-ci. Ce robot n’est pas connecté (le Scuba S1 Pro si, cependant) et vous n’aurez pas la possibilité d’avoir un mapping de votre piscine, ni un suivi du nettoyage en temps réel. Cependant, son nettoyage n’est pas altéré pour autant, et il est même plutôt efficace. Certes, le nettoyage prend du temps (environ 2h pour 26m² lors de mon test), mais pour moi, c’est l’efficacité qui prime ! Côté autonomie, Aiper annonce 2 h 30. C’est assez rare pour être mentionné, j’ai pu faire tourner le robot plus de trois heures en mode fond avant que ce dernier s’essouffle, chapeau !

La qualité du nettoyage est très bonne, le robot passe à peu près partout sans souci. Le seul petit bémol que j’ai pu remarquer c’est le nettoyage des angles de la piscine. En effet, que ce soit en mode paroi ou en mode fond, les angles ne sont que très peu, voir pas du tout, nettoyé. Il faudra donc faire manuellement ces parties-là si ces dernières sont vraiment sales. Le nettoyage de la ligne d’eau est un vrai plus, car c’est une partie qui se salit assez vite et qui donne très rapidement une impression de saleté. Ci-dessous, vous retrouverez une petite vidéo d’exemple de l’efficacité du nettoyage.

Conclusion

Aiper arrive, avec son Scuba S1, à se faire une place dans le monde des robots de piscine milieu de gamme. Ses performances sont de très bonne facture, tout comme les finitions qui sont excellentes. Le mode éco est bien pensé également pour garder votre piscine propre lors de vos départs en vacances. L’avantage d’avoir des fonctionnalités réduites (pas d’application, tout est géré via un bouton unique, etc.), c’est que le prix sera aussi réduit. Comptez 599€ sur Amazon (grâce à une réduction de 100€ appliquée), un tarif relativement abordable au vu de ce que la concurrence peut proposer.

