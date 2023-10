TEST – Homey Pro, la centrale ultime pour votre domotique

Dans le monde de la domotique, de nombreuses normes coexistent. Celles-ci permettent la connexion de vos appareils entre eux, mais parfois le lien n’est pas possible entre différents appareils de différentes marques. On peut ainsi se retrouver avec de nombreuses applications pour le contrôle des appareils, et occasionnellement l’incompatibilité entre eux. La logique de scénarios entre ces produits est donc impossible, et c’est que veut venir résoudre le Homey Pro ! Est-ce le meilleur appareil à posséder pour votre domotique personnelle ? La réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur le Homey Pro

Le Homey Pro se place sur un segment « grand public » de la domotique. Les protocoles les moins utilisés ne sont pas disponibles, mais les plus populaires le sont bien. La box est assez discrète, facile d’utilisation, et les services proposés sont vraiment très bons. Dans l’ensemble, cette passerelle domotique est excellente ! Elle saura ravir et uniformiser la domotique qui peut s’éparpiller chez vous. Par ailleurs, si vous êtes en quête d’automatisation, c’est également un excellent moyen de créer des scénarios.

Fiche technique

Protocoles compatibles Zigbee

Z-Wave Plus

Wifi (2.4 GHz & 5 GHz)

Bluetooth

433 MHz

Infrarouge

Matter

Thread Produits et marques supportées +50 000 produits, +1000 marques Assistants vocaux Amazon Alexa, Siri et Google Home Prix PVC : 399 € (sans abonnement)

Unboxing du Homey Pro

Le Homey Pro 2023 vient dans une boîte très simple en termes de contenu. On retrouvera simplement la passerelle proposée sur le dessus. Celle-ci est accompagnée de son alimentation. L’alimentation est en USB-C, vous pourrez donc la remplacer facilement si nécessaire. Le chargeur fourni est très simpliste, la qualité du câble n’est pas extraordinaire. L’avantage ici, c’est que cette passerelle sera sûrement liée à votre box internet, et ne sera pas amené à bouger très souvent. La qualité du câble n’est ainsi pas essentielle, et peut être aisément remplacé par un autre chargeur en USB-C.

Installation et facilité d’utilisation du Homey Pro

Le Homey Pro est, dans son essence, une passerelle pour tous vos appareils multimédias. Certes, c’est ça le constat de base, mais une passerelle peut être plus ou moins simple à utiliser. La diversité des protocoles pourrait amener une complexification de l’utilisation, surtout sur l’aspect de l’ajout et la gestion des différents appareils. Mais ce n’est clairement pas le cas. Avec les différentes marques d’appareils testées, il n’y a pas eu de soucis à relier les appareils, au contraire. C’était très ergonomique via l’application justement.

Pour la partie installation du produit, c’est aussi hyper intuitif. La petite bande LED RGB entourant l’appareil est utilisée pour aider au démarrage. Les différents états sont matérialisés par les couleurs ou le clignotement de cette lumière. On sait ainsi si l’appareil suit bien les étapes d’installation indiquées sur l’application mobile. Il est d’ailleurs indiqué de vérifier l’état de la lumière à chaque fois pour vérifier que tout se passe bien. La réflexion de l’installation a donc bien été pensée. Celle-ci se fera rapidement, en cinq minutes environ. Cela reste très raisonnable, mais nous précisons que cela ne comprend pas l’ajout des appareils de domotique. L’ajout d’appareil se fait également rapidement, mais un nombre important peut amener une durée longue d’installation.

Compatibilité large des appareils

L’avantage de l’ajout d’appareils de marques différentes, ce sont premièrement les opportunités d’achat. Vous serez en mesure de choisir plusieurs marques pour acheter vos appareils, et ainsi choisir les produits au meilleur rapport qualité prix. De plus, les marques de premier plan sont logiquement compatibles, on pense à Philips Hue ou Ikea Home pour les ampoules connectées et interrupteurs par exemple. Il y a aussi tout le volet des prises connectées avec possibilité de mesure du courant ou autres appareils de mesure (température, humidité …), qui seront très pertinents pour les scénarios.

Toutefois, avant d’acheter un appareil ou plus d’une marque, vous pouvez vous renseigner sur ce site pour obtenir la liste des applications de Homey Pro. Vous vérifierez ainsi la compatibilité avec vos appareils existants ou futurs. Mais vous pouvez également voir les cartes Flow utilisables pour les appareils concernés, utilisables dans les scénarios Homey Flows.

Scénarios Homey Flows

Dans de nombreuses applications de domotique (propriétaire ou pour passerelle), la notion de scénarios est importante. Les scénarios sont un ensemble d’instructions conditionnelles, qui permettent d’interagir avec les appareils de domotique de manière automatisée. Les seules limites sont votre imagination, et vos appareils bien évidemment.

Concrètement, un Homey Flow sera constitué d’une ou plusieurs conditions, qui peuvent être cumulables ou non, et qui activeront une ou plusieurs actions. On peut penser à des conditions autour de la zone géographique, du moment de la journée, de la détection d’un capteur, ou d’une valeur d’une mesure. Un exemple typique, c’est l’activation de votre lumière d’entrée par rapport à votre position géographique, ou un capteur à l’entrée de votre foyer. La position géographique peut aussi être utilisée pour éteindre tous vos appareils une fois sorti de chez vous.

Au-delà des marques d’appareils de domotique, de nombreuses applications recensées sur le site sont des logiciels que l’on peut utiliser. Il y a notamment Spotify, qui ajoute un lot de cartes Flows de type « Alors ». Vous pourrez ainsi contrôler votre musique avec vos appareils de domotique, ou des automatisations que vous définirez dans lesdits scénarios. C’est un temps assez important et intéressant qu’il faut prendre pour découvrir toutes les capacités de vos appareils avec les cartes Flow.

Conclusion : Que vaut le Homey Pro ?

Le Homey Pro est sûrement une passerelle très intéressante pour tous les passionnés de domotique. Que ce soient à travers des cadeaux d’anniversaire, ou des promotions intéressantes, on se retrouve envahis d’appareils de marques différentes. La compatibilité large proposée permettra donc de relier tous vos appareils, à travers une seule passerelle. Les ports Ethernet de votre box Internet vous en remerciera, en évitant que de multiples ponts y soient connectés.

