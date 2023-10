Epica Awards 2023 : Délai rallongé pour peaufiner vos candidatures innovantes

Les Epica Awards 2023 ont fait savoir qu’ils prolongeaient leur date limite de dépôt de candidature au 20 octobre, en raison d’un intérêt significatif de la part des potentiels participants encore en phase de finalisation de leur inscription.

Un délai supplémentaire pour les participants

À l’origine, la date limite était fixée au 6 octobre. Le directeur éditorial, Mark Tungate, a souligné que de nombreux participants mettaient beaucoup de soin dans leurs soumissions. Ce délai, commente-t-il, « permet ce temps supplémentaire pour peaufiner le travail et pour soumettre des candidatures qui reflètent vraiment leurs meilleurs efforts« .

Innovation aux Epica Awards

Les Epica Awards de cette année apportent plusieurs nouveautés. Pour la première fois, une IA sera membre du jury dans un rôle expérimental, offrant son point de vue sur les idées créatives des candidatures. Par ailleurs, l’introduction d’une catégorie « AI Craft » s’avère notable, axée sur l’intelligence artificielle dans la création visuelle et vidéo.

Un jury composé exclusivement de journalistes

Les Epica Awards sont uniques dans l’industrie de la création car le jury est exclusivement composé de journalistes. Des représentants de la presse spécialisée de publications bien connues comme Adweek, Ad Age, Digiday, et Campaign fournissent des évaluations complètes dans toutes les catégories. De plus, le jury est enrichi par des jurés experts de titres grand public tels que ELLE, National Geographic, TechCrunch, Auto Plus et bien d’autres. Mais surtout, le jury sera composé cette année de moi même, Léo Thevenet, comme membre du Jury. C’est un honneur pour Le Café Du Geek de faire parti de cette sélection 2023 !

L’extension de la date limite de dépôt offre un temps supplémentaire pour les agences, les marques et les créateurs de participer à cette compétition mondiale unique. Les parties intéressées peuvent consulter la procédure officielle d’inscription pour plus d’informations : epica-awards.com/enter#call-for-entries

La cérémonie de remise des prix aura lieu en ligne le 7 décembre 2023, et les résultats complets seront publiés le 8 décembre 2023. C’est une occasion à ne pas rater pour tous les créatifs et nous encourageons tous nos lecteurs à partager cette bonne nouvelle!