DIOPS 2022 – L’industrie de la lunetterie Coréenne pour l’avenir du métaverse-AR !

La Conférence mondiale sur l’optique s’est tenue lors du 20e Salon international de l’optique de Daegu qui s’est tenu à Daegu en Corée du Sud le 22 juin. Le 20e Salon international de l’optique de Daegu (ci-après dénommé DIOPS), organisé par la ville métropolitaine de Daegu (maire Young-jin Kwon) et organisé par l’Agence coréenne de l’industrie optique (président Gwang-sik Jin).

DIOPS s’est tenu pendant 3 jours, et l’accent était mis sur la revitalisation de l’économie stagnante grâce à un soutien marketing continu dans le cadre d’une participation croissante des acheteurs nationaux et étrangers.

Deux conférences notables à DIOPS cette année

Au cours de la première journée, le ‘3D Technology Trends and Cases Seminar’ et la ‘Global Optics Conference’.

La ‘Global Optics Conference’ a eu lieu pour présenter une nouvelle direction pour l’industrie de la lunetterie et pour confirmer l’avenir de l’industrie de la lunetterie.

Microsoft HoloLens

Le directeur général de Microsoft Corée, Kun-bok Lee, a fait une présentation sur le thème « Smart Glasses Application Field » et « Smart Glasses Trend and Trend Analysis »

Kun-bok Lee, a déclaré en introduisant le rôle et l’importance des lunettes à l’ère du métaverse.

L’environnement informatique évolue à mesure que la société change. La culture informatique a commencé avec les ordinateurs personnels, puis le Web, le mobile et le cloud, et maintenant nous accueillons la prochaine génération de la culture informatique, le « métaverse ». En réponse, les lunettes évolueront d’un dispositif d’assistance optique à un dispositif d’assistance numérique à l’avenir.

Le directeur Lee a expliqué que les lunettes, en tant qu’appareil d’assistance numérique :

remplaceront les smartphones

fourniront des informations en reconnaissant des objets

fourniront des informations intuitives

aideront à digérer les informations numériques débordantes

Des dispositifs d’assistance sont nécessaires à mesure que le monde réel et numérique s’entremêlent, pas seulement pour le monde virtuel. Le contenu réaliste augmentera grâce à diverses méthodes d’interaction telles que le regard, les gestes, la commande vocale et le son. Microsoft a développé un appareil utilisant la rétine, donnant l’impression que l’information se déroule devant nous avec un hologramme formé sur la rétine de l’œil. Actuellement, il est utilisé pour tester des objectifs éducatifs et de formation professionnelle dans le milieu industriel. Il y a beaucoup de recherche et de développement dans les dispositifs d’assistance liés au métaverse, mais il est important que nous ne nous concentrions pas uniquement sur le développement d’appareils intelligents. En effet, si nous donnons la priorité au développement du monde virtuel, cela peut deviennent trop déconnectés de la réalité. Toutes ces avancées technologiques ne visent qu’à rendre la réalité plus pratique. Par conséquent, les lunettes des appareils d’assistance numériques devraient clarifier cela et être développées en tant que telles.

Microoled ActiveLook

Ensuite, Xavier Bonjour, directeur du marketing et des partenariats de microoled, le leader du micro-affichage en France, a présenté une conférence. Microoled est à la tête de la technologie de lunettes de sport « Lite AR » ActiveLook, qui fournit le module d’affichage le plus léger de l’industrie de la lunetterie actuellement sur le marché.

Xavier Bonjour a donné une conférence lors de la conférence sur le thème ‘Lite AR – Visual Information Implementation for the Sports Eyewear Industry’.

La technologie des lunettes de sport fournit un retour visuel en temps réel. Lorsque l’information visuelle est présentée de manière accessible, une personne peut porter des jugements en un instant. Il a également déclaré que la technologie des lunettes de sport est fournie comme un outil pour aider à atteindre les objectifs. À titre d’exemple, il peut être utilisé pour le suivi des performances, la formation, le coaching, la rétroaction biométrique et les activités intérieures et extérieures. Xavier Bonjour

Interview de l’organisateur de DIOPS

Nous avons interviewé le Président de la Korea Optical Industry Agency (President Gwang-sik Jin), organisateur du salon :

1. Pouvez-vous nous présenter DIOPS ?

DIOPS est une exposition tenue à Daegu où se trouvent 70% des entreprises d’optique en Corée. C’est la seule émission qui vous permet de tout savoir sur les entreprises d’optique en Corée.

Cette année, c’est le 20e anniversaire du salon. Le spectacle a eu lieu chaque année depuis 2001 sauf l’année dernière qui a été annulée en raison du covid-19.

2. Pouvez-vous me dire pourquoi l’exposition a eu lieu à Daegu ?

595 entreprises sur 841 dans le secteur de l’optique sont ici à Daegu. La plupart d’entre elles se concentrent sur l’exportation. Nous avons donc organisé ce salon pour aider les entreprises locales et promouvoir les entreprises.

3. Diverses entreprises en Corée sont mises en lumière par le monde ces jours-ci, que pensez-vous du secteur de l’optique ?

Le secteur de l’optique en Corée attire de plus en plus l’attention du monde. Parallèlement à la K-culture et à la stratégie de quarantaine, car il est excellent en termes de design et de qualité.

Surtout le design et l’image de marque peuvent suivre les marques de luxe en Europe.

4. Que souhaitez-vous montrer à travers cet événement ? Avez-vous des produits ou des entreprises à présenter?

7 grandes marques rejoignent le salon cette année. Vous pouvez découvrir les fabuleux modèles de lunettes. Et le secteur des lunettes intelligentes a été mis en lumière par les entreprises prometteuses. De nombreux conférenciers célèbres sont invités à la conférence pendant le salon. Afin que vous puissiez en apprendre davantage sur les tendances récentes et les dernières technologies et sur la manière dont le secteur de l’optique va progresser.

L’Agence coréenne de l’industrie optique est le seul institut affilié dans ce domaine commercial établi par la ville de Daegu et le ministère du Commerce. Nous travaillons avec le gouvernement pour promouvoir les entreprises. Ce salon en fait également partie. Nous prévoyons d’organiser et d’exploiter l’exposition internationale de lunettes de Daegu.

6. Enfin, quelles sont la stratégie à long terme et la direction de cet événement ?

DIOPS a proposé de nouveaux concepts qui sont Hi-Tech, Hi-Fashion, Hi-Touch avec la célébration du 20e anniversaire. Nous allons faire de ce salon le meilleur rendez-vous de l’optique-lunetterie, le rendez-vous amoureux de l’homme et de la nature qui soit durable. Et nous allons augmenter l’ampleur du salon pour en faire l’un des 3 plus grands salons de l’optique et de la lunetterie avec le SILMO et le MIDO.