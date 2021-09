Philips Hue présente de nouveaux éclairages connectés pour la rentrée

Le monde de l’éclairage connecté va continuer d’illuminer les rayons des magasins. Philips Hue vient en effet de faire plusieurs annonces en date du 1er septembre 2021. La firme néerlandaise, leader du marché, a notamment fait sa rentrée avec plusieurs nouveaux produits pour votre maison (tubes lumineux, lampes design, plafonniers, rubans LED…), mais aussi avec l’annonce d’un partenariat avec Spotify pour illuminer votre maison au rythme de la musique.

L’éclairage connecté Philips Hue s’invite encore plus dans votre maison

Afin de continuer à agrémenter sa gamme d’éclairages connectés, Philips Hue a décidé de mettre le paquet en cette rentrée 2021. Pour commencer, l’entreprise a dévoilé de nouvelles ampoules intelligentes de la gamme Filament avec une variante White ambiance (29,99 €) afin de proposer de multiples nuances de lumière blanche. On note aussi l’arrivée de l’ampoule flamme White Filament E14 (29,99 €). Autre point concernant les ampoules connectées, les gammes White, White ambiance et White & Color ambiance gagne en puissance avec des déclinaisons en 1100 et 1600 lumens.

De nouveaux éclairages connectés viendront aussi agrémenter votre intérieur. Pour commencer, Philips Hue annonce l’arrivée de lampes et lampadaires Gradient Signe. Ces derniers seront proposés en deux tailles, le lampadaire pour être posé par terre (199,99 €) et la lampe sur une table (299,99 €), mais aussi en deux coloris, noir ou blanc. De son côté, votre télévision pourra désormais s’accommoder du Play Gradient Ligh Tube. Un tube lumineux pouvant être posé juste en dessous ou au-dessus de votre TV, il permettra de vous immerger plus facilement dans les contenus que vous regardez. Deux tailles seront disponibles : une version compacte à 179,99 € et une plus grande à 199,99 €. Philips Hue a aussi pris le temps de dévoiler une version modulaire de son bandeau lumineux Ambiance Gradient Lightstrip (59,99 €) .





Philips Hue a présenté deux plafonniers pour éclairer votre ménage. On a ainsi eu l’occasion de découvrir Surimu, un plafonnier connecté proposé dans un format rectangulaire ou carré. Tous les deux sont au prix de 269,99 €. Une autre version plus design, le plafonnier Philips Hue Enrave s’adaptera à son environnement et sera proposé en noir ou blanc au prix de 99,99€ (S) / 159,99€ (M) / 219,99€ (L) / 259,99€ (XL).

Pour finir, les salles de bains viennent profiter de spots encastrés chromés Philips Xamento (199,99 euros en pack de 3) et d’un plafonnier Philips Hue Devere au tarif de 169,99 € (M) / 229,99 € (L).





Pour les disponibilités, voici le calendrier :

Déjà disponibles : ampoules et spots ;

: ampoules et spots ; 12 octobre : Philips Hue Enrave et Hue Devere ;

: Philips Hue Enrave et Hue Devere ; 14 octobre : Philips Hue Gradient Signe, Hue Surimu et Hue Gradient Lightstrip ;

: Philips Hue Gradient Signe, Hue Surimu et Hue Gradient Lightstrip ; 26 octobre : Philips Hue Play Gradient Light Tube ;

