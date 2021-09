Xbox Game Pass : les nouveaux jeux du mois de septembre 2021

On ne change pas une équipe qui gagne. Avec le début du mois de septembre 2021, Microsoft a pris le temps de dévoiler les nouveaux jeux qui feront leur entrée sur le Xbox Game Pass. Le service vient ainsi s’agrémenter de huit nouveaux jeux. On retrouve principalement des jeux issus de studios indépendants comme Breathedge, The Artful Escape ou encore Nuclear Throne, mais aussi le jeu triple-A Final Fantasy XIII.

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass de septembre 2021

Sans grande surprise, Microsoft continue d’agrémenter son service de jeux vidéo, le Xbox Game Pass, en ajoutant de nouvelles licences. Après avoir notamment ajouté Hades et Curse of the Dead Gods début août, puis Twelve Minutes et Humankind à la fin du mois, la firme américaine vient de lever le voile sur les nouvelles arrivées de la première quinzaine de septembre 2021.

Pour commencer, Final Fantasy XIII (Console et PC) est d’ores et déjà disponible dans le Xbox Game Pass, un opus plus ou moins apprécié par les fans de la saga. En ce 2 septembre 2021, il sera aussi possible de profiter de Craftopia (Cloud, Console et PC), un jeu de survie multijoueur mêlant différents styles vidéoludiques : hack-and-slash, gestion, jeu de rôle, actions… Signs of the Sojourner, un jeu de cartes où le gameplay se concentrera sur les relations humaines, et Surgeon Simulator 2, un jeu de simulation loufoque où vous contrôlez les mains d’un chirurgien, sont aussi jouables dès aujourd’hui sur le Xbox Game Pass (Cloud, Console et PC).

Le 7 septembre, Crown Trick (Cloud, Console et PC) entrera sur le service de Microsoft et permettra de profiter d’un RPG d’aventure stratégie mixant rogue-like et combats au tour par tour. Breathedge (Cloud, Console et PC) arrivera ensuite le 9 septembre sur le Xbox Game Pass. Un jeu loufoque où vous incarnerez un homme tentant de survivre au fin fonds de l’espace. Le même jour, un rogue-like où les mutations sont de mises sera disponible : Nuclear Throne (Console et PC). Pour finir, un jeu de rythme vous entrainant dans un voyage psychédélique atteindra le Game Pass dès le 9 septembre : The Artful Escape.

Les jeux qui quittent le Game Pass

Pour finir, voici la liste des jeux quittant le Xbox Game Pass en septembre :

Red Dead Online (PC) ;

Company of Heroes 2 (PC) ;

Disgaea 4 (PC) ;

Forza Motorsport 7 (Cloud, Console et PC) ;

Hotshot Racing (Cloud et Console) ;

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Cloud, Console et PC) ;

Thronebreaker: The Witcher Tales (Cloud et Console).

