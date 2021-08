Xbox Cloud Gaming arrive sur Xbox One et Xbox Series X|S fin 2021

Lors de la Gamexscom 2021, Microsoft a tenu une conférence au nom de Xbox. L’occasion pour la firme américaine de venir parler à nouveau de son Xbox Game Pass avec de nouveaux jeux disponibles le jour de leur sortie, mais surtout d’annoncer l’arrivée du Xbox Cloud Gaming sur les consoles Xbox One et Xbox Series X|S. De ce fait, les joueurs pourront tester les jeux disponibles sur le service sans avoir à les télécharger sur leur console de salon.

Le cloud gaming continue d’arriver sur de nouveaux périphériques

Après avoir ajouté Xbox Cloud Gaming (précédemment xCloud) dans l’application Xbox sur Windows ou encore sur Mac, iPhone et iPad, le service de jeu dans le cloud de Microsoft va s’offrir une virée sur Xbox One et Xbox Series X|S.

Lors de la Gamescon 2021, la firme de Redmond a en effet précisé l’arrivée de son service de cloud gaming en fin d’année sur sa génération de console next-gen, mais aussi la précédente. En se dirigeant vers la section Xbox Game Pass, les joueurs pourront ainsi découvrir une section Cloud gaming regroupant l’ensemble des jeux disponibles sans installation. Une icône en forme de nuage sera aussi présente. En ouvrant un jeu compatible, le bouton « Jouer » sera présent afin de lancer le jeu directement dans le cloud en qualité 1080p/60 fps.

Microsoft a notamment précisé que les membres du programme Xbox Insider pourront profiter de Xbox Cloud Gaming sur console dès l’automne.

De nouveaux jeux disponibles Day One

Outre cet élargissement des périphériques compatibles avec le Xbox Cloud Gaming, Microsoft en a profité pour préciser les jeux qui arriveront prochainement sur le Xbox Game Pass dès le jour de leur sortie (Day One).

On retrouve ainsi les grandes licences suivantes : Age of Empires IV (PC), Into The Pit (PC / Console), Crusader Kings III (PC / Console), Psychonauts 2 (PC / Console) et The Gunk (PC / Console) ; mais aussi les jeux indépendants Archvale, Next Space Rebels, Midnight Fight Express, Dodgeball Academia, Bushiden, Flynn: Son of Crimson, Unpacking, Signalis, Unsighted et Chinatown Detective Agency sur PC, console et cloud gaming.

