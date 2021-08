iPad mini 6 : de nouveaux rendus précisent le design et les coloris de la tablette

Suite aux multiples rumeurs autour de l’iPad mini 6, il ne reste plus beaucoup de doutes concernant l’arrivée de ce nouveau modèle d’ici à la fin de l’année 2021. Via de nouveaux rendus 3D, Michael Ma (@AppleiDesigner) viennent récemment de préciser une nouvelle fois le nouveau design de la prochaine tablette miniature d’Apple ainsi que ses possibles coloris. La tablette semble ainsi être forgée comme la 4ᵉ génération d’iPad Air sortie en 2020.

La nouvelle génération d’iPad mini

Parmi les annonces prévues par Apple pour cette fin d’année, l’iPad mini 6 semble être de la partie. Il faut dire que la dernière version de la tablette miniature de la firme de Cupertino date de 2019. Cette nouvelle génération pourrait possiblement arriver aux alentours du lancement des iPhone 13, il faut donc espérer une annonce fin septembre, voir plus probablement au cours du mois d’octobre 2021.













Avec la publication de ces nouveaux rendus 3D, Michael Ma précise un peu plus le design de la tablette ; déjà découvert à la mi-juillet via des visuels partagés le YouTubeur et leaker Jon Prossner. Depuis ce temps, on a notamment appris que l’iPad mini 6 aurait droit à un écran de 8,3 pouces et serait plus puissante grâce à la puce A15.

Via les rendus de Machel Ma, une grande partie les informations précédemment citées font surfaces. Tout d’abord, le design de l’iPad mini 6 est bel et bien similaire à l’iPad Air de 2020. On retrouve ainsi des bordures fines, Touch ID sur le bouton de verrouillage, la prise en charge du stylet Apple Pencil, mais une dalle un peu plus grande de 8,4 pouces. Les visuels nous permettent tout de même d’apprécier les cinq coloris au programme, identiques à ceux de l’iPad Air : Space Gray, Silver, Rose Gold, Green et Sky Blue.

