Spotify : un mode hors connexion enfin disponible sur les montres Wear OS

Profiter de sa plateforme de streaming sans avoir besoin de connexion à internet sur sa montre connectée, c’est désormais possible avec l’application Spotify. Le géant suédois vient en effet d’annoncer la possibilité de télécharger des morceaux directement sur votre wearable.

De la musique au bout du poignet

Après avoir introduit le téléchargement de musique sur les Apple Watch, Spotify porte la fonctionnalité sur les montres connectées tournant sous Wear OS. La plateforme semble ainsi avoir surmonté les difficultés annoncées en octobre dernier concernant la lecture de fichiers en mode hors-ligne. À ce moment-là, l’entreprise expliquait être confrontée à de nombreuses restrictions ; notamment face au grand nombre d’appareils tournant sous le système d’exploitation de Google pour montres connectées.

Spotify semble ainsi avoir trouvé une solution à cette problématique en permettant le transfert de morceaux directement depuis le smartphone vers la montre. Cette annonce sort d’un billet de blog publié le 11 août expliquant l’arrivée de l’écoute hors ligne sur les montres Wear OS. Spotify précisait ainsi que dans les prochaines semaines, les utilisateurs pourraient « jouer leurs playlists, albums et podcasts favoris » directement depuis leur montre Wear OS. Le mardi 24 août, de premiers utilisateurs ont souligné que la fonctionnalité était arrivée.

Pour profiter de cette fonctionnalité, il suffit de chercher depuis sa montre connectée une musique, un album, une playlist ou encore le podcast et cliquez sur la mention « Télécharger sur la montre« . Une section téléchargement permettra ainsi de suivre la progression de cette procédure. Quand votre contenu sera téléchargé, une petite flèche verte vous le signalera. Vous n’aurez ainsi plus qu’à connecter écouteurs ou casque à votre montre connectée pour profiter de Spotify sans connexion internet.

Via cette fonctionnalité, Spotify répond tout simplement au récent partenariat entre Google et Samsung autour de Wear OS. À travers cette association, le monde des montres connectées va rapidement se développer autour d’un système d’exploitation commun et performant. L’expertise de l’OS pour montre connectée de Samsung, Tizen, et celui de Google, Wear OS, vont ainsi progressivement fusionner. Plus de constructeurs vont ainsi être enclins à passer le cap et utiliser Wear OS pour leurs produits. La situation semble ainsi plus qu’avantageuse pour Spotify, d’où le lancement du mode hors lignes pour les montres Wear Os.