Spotify sur Wear OS : vous pourrez bientôt écouter votre musique hors connexion

Promis par Spotify et Google, l’écoute hors connexion arrive enfin sur l’application Wear OS. Les abonnés Premium auront la possibilité de télécharger de la musique depuis une montre connectée sous Wear OS.

Spotify : bientôt une nouvelle application Wear OS

Google s’est enfin décidé à remettre l’accent sur Wear OS, son système d’exploitation pour montres connectées. En collaboration avec Samsung, la firme de Mountain View a développé cette nouvelle interface pour le lancement des Galaxy Watch 4.

Déjà disponible depuis plusieurs mois sur les montres connectées d’Apple et les anciennes de Samsung, la nouvelle version de Spotify va bientôt rejoindre la boutique d’applications de Wear OS . Et comme ailleurs, il sera tout à fait possible d’écouter de la musique ainsi que des podcasts en mode hors connexion, directement depuis la montre.

En effet, la nouvelle version de Wear OS a motivé Spotify à mettre au point une nouvelle version de son application Wear OS, dont l’une des principales nouveautés sera l’apparition de l’écoute hors connexion pour les abonnés Premium.

Ecoutez votre musique et vos podcasts hors connexion

Bien que Spotify ait officiellement déclaré que ce mode hors ligne de l’application Wear OS était avant tout pensé pour les récentes Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic de Samsung, il s’avère que la fonctionnalité sera utilisable également sur les montres plus anciennes fonctionnant avec l’OS de Google.

En outre, Spotify promet au passage une “nouvelle expérience” grâce à une application “repensée”. Elle proposera un nouveau “design épuré” et d’autres fonctionnalités comme la possibilité de contrôler la lecture depuis l’écosystème Spotify Connect. Il sera ainsi possible de contrôler la diffusion de Spotify sur les appareils compatibles (télévisions, consoles, enceintes connectées, ordinateurs) directement depuis votre poignet. Aucune date de sortie n’a encore été dévoilée pour cette nouvelle version de l’application Spotify pour Wear OS, mais elle devrait être disponible dans les semaines à venir.

