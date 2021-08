DynaMedic lance des outils pour mener la mondialisation des dispositifs médicaux

DynaMedic (PDG Choi Hyung-seop) est spécialisé dans les pièces à main électriques à usage médical. Et lancera bientôt le Large Bone Power Tool, le modèle phare des pièces chirurgicales à main électriques.

Au milieu de l’augmentation rapide de la demande médicale pour les maladies articulaires en raison du vieillissement du monde, y compris en Corée. L’outil électrique pour gros os, essentiel pour la chirurgie de remplacement des articulations artificielles et la chirurgie orthopédique générale, devrait devenir le produit principal de DynaMedic. Avec le tournevis jetable et la scie médicale déjà vendus sur le marché.

DynaMedic a été créé en 2018 avec le PDG Choi Hyung-seop. IEn charge du développement du marché dans une entreprise mondiale de pièces médicales de base pendant plus de 20 ans. Et aussi, des ingénieurs avec une solide expérience sur le marché des dispositifs médicaux. La société a reçu le certificat GMP et ISO13485, et se prépare au CE cette année.

Le Large Bone Power Tool sera disponible en deux types :

– pièce à main modulaire utilisée pour le perçage, l’alésage et les broches métalliques

– scie à main utilisée pour couper les os

Il devrait remplacer les outils fabriqués à l’étranger qui monopolisent actuellement le marché coréen, et également répondre aux besoins des clients étrangers qui recherchent des pièces à main à un prix raisonnable.