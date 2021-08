Don katsu sans viande ! Meat Change de SY Solution

Farmer Sowed Farm Katsu lancé par Meat Change est une marque de viande alternative de SY Solution (PDG Park Seo-young). Et a finalement été sélectionné comme produit certifié dans la catégorie santé lors des SEOUL FOOD AWARDS 2021 en juillet.

Les aliments alternatifs sont des aliments de fusion biologique et constituent un domaine dans lequel la diversification est axée sur la technologie alimentaire. La viande alternative attire l’attention du monde entier avec la viande cultivée. Et SY Solution a lancé sa marque alternative Meat Change en mars. Ainsi sont entrés sur le marché des substituts de viande avec la série « Farmer Sowed Meat », recevant des critiques favorables.

Viande de protéine de soja par Meat Change SY Solution

Farmer Sowed Meat de Meat Change utilise des protéines de soja extraites de graines de soja et de pleurotes pour obtenir la texture de la viande. De plus, contrairement à d’autres viandes végétales qui sentent les haricots, la société a masqué l’odeur avec sa technologie exclusive. Ce qui offre une viande alternative aux végétariens mais aussi aux consommateurs en général.

SY Solution a recu le prix du Ministre de l’Agriculture et Alimentation et le prix du Ministre des PME et Startups. Poursuivant le succès, il a finalement été sélectionné comme produit certifié dans la catégorie Santé lors des SEOUL FOOD AWARDS 2021, sa technologie étant à nouveau reconnue.

Le PDG de SY Solution, Park Seo-young, a développé des solutions personnalisées allant d’une version mixte de viande et de viande à base de plantes à une version à base de viande 100 % végétale en utilisant ses 14 ans d’expérience dans la transformation de la viande. En commençant par la récente escalope de porc aux légumes Farm Katsu, la société développe également des produits tels que des boulettes de viande et du neobiani ainsi que des kits de repas et HMR, lancera également une marque pour les végétaliens.

SY Solution sera disponible en Corée et bientôt sur les marchés étrangers tels que les États-Unis et la Chine. La société a de grandes attentes quant au type de changement que Meat Change aura sur le marché de la viande alternative qui attire actuellement l’attention du monde.