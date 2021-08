iPhone 13 : des prix identiques aux iPhone 12

Apple devrait présenter sa nouvelle gamme d’iPhone 13 dans quelques semaines, et on connait désormais leur prix. D’après un nouveau rapport des analystes de TrendForce, Apple va se calquer sur la grille tarifaire appliquée l’an dernier.

Plus que quelques semaines avant l’arrivée des iPhone 13

Dans quelques semaines, Tim Cook va monter sur scène pour présenter au monde entier les nouveaux iPhone 13.

Dans un rapport publié ce 13 août 2021, le cabinet d’analyse Trendforce évoque les derniers développements en date concernant les iPhone 13. D’après la firme, Apple va maintenir “sa stratégie tarifaire agressive” afin de booster les ventes de ses smartphones.

Le prochain smartphone Apple devrait en effet se nommer iPhone 13. La sortie est prévue, comme chaque année sauf en 2020 à cause du coronavirus, en septembre prochain, sûrement un peu avant le 15 pour une commercialisation la dernière semaine du mois.

Une grille tarifaire inchangée

D’après le cabinet, les iPhone 13 sont une génération de transition et ne proposeront pas de grands changements, que ce soit d’un point de vue hardware ou design. Dans ces conditions, Apple ne proposerait pas 1 To de stockage sur les iPhone 13 Pro et Pro Max. D’après TrendForce, l’option attendra l’année prochaine.

Sans surprise, il devrait y avoir quatre nouveaux iPhone : l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Et on connaît désormais les prix. C’est en tout cas ce qu’affirme TrendForce, toujours prêt à donner des renseignements commerciaux dans différents secteurs, notamment la technologie. Selon ses analystes, les prix des iPhone 13 seront les mêmes que ceux des iPhone 12

Apple devrait donc, comme en 2020, proposer sa gamme à des prix allant de 809 euros à 1 609 euros.

Apple devrait donc commercialiser l’iPhone 13 mini à partir de 809 euros, l’iPhone 13 standard à partir de 909 euros, le 13 Pro à partir de 1 159 euros et le 13 Pro Max à partir de 1 259 euros. Evidemment, les prix s’envoleront si l’acheteur souhaite davantage de stockage interne.

Envie d’en savoir plus à propos des nouveaux produits Apple ? Découvrez la farandole de nouveaux produits pour cet automne (iPhone 13, AirPods 3, MacBook Pro, iPad mini 6…) !