Un MacBook Pro avec un Apple Pencil : découvrez ce concept issu d’un brevet Apple

Un MacBook Pro doté d’un Apple Pencil, qui se range dans un emplacement dédié, à la place de la TouchBar, qu’en pensez vous ? Ce concept, imaginé par Apple, prend vie dans des rendus réalisés par Yanko Design.

Un concept basé sur un brevet d’Apple

Un brevet déposé par Apple plus tôt cette semaine à l’Office américain des brevets et des marques révélait un nouveau design de MacBook. On retrouverait alors un Apple Pencil logé à la place de la TouchBar. De plus, ce brevet a pris vie dans un nouveau concept époustouflant.

En effet, Yanko Design a créé un concept de MacBook avec un Apple Pencil logé là où se trouvait la Touch Bar, sur la base de ce dépôt de brevet d’Apple rendu public cette semaine.

D’après le texte, le Pencil pourrait être utilisé sur le trackpad comme sur l’écran. Une fois rangé dans son dock, il remplacerait les touches de fonction : des symboles éclairés tactiles s’allumeraient sur le stylet permettant d’ajuster la luminosité de l’écran, de modifier le volume, etc.

MacBook Pro : un Pencil à la place de la TouchBar ?

Ce rendu a été créé par le designer Sarang Sheth de Yanko Design. Apple a plusieurs fois expliqué qu’un Mac tactile n’était pas dans les cartons. Steve Jobs s’était également fermement opposé à cette idée. Il déclarait :

Les surfaces tactiles ne peuvent pas être verticales. Après une courte période de temps, vous commencez à vous fatiguer, et après une longue période, votre bras veut tomber. Ça ne fonctionne pas, c’est ergonomiquement terrible. Steve Jobs

Pourtant, il est clair qu’Apple réfléchit au moins à la manière dont il pourrait un jour intégrer son Pencil au Mac.

Et vous, que pensez-vous du concept ? Seriez-vous intéressé par un MacBook avec écran tactile et Apple Pencil ?

Ou préférez-vous un MacBook plus classique, comme les MacBook Pro 14″ et 16″ avec écran mini-LED attendus pour cet automne ?