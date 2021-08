Le VPN de Google arrive en France, gratuitement pour certains abonnés Google One

Déjà disponible aux États-Unis, le VPN de Google se lance désormais en France. Disponible avec l’abonnement Google One, certains utilisateurs pourront en profiter sans débourser un centime de plus.

Google garantit la sécurité de ses utilisateurs

Disponible depuis quelque temps aux États-Unis, le service de VPN de Google est enfin arrivé en France. Intégré à l’abonnement Google One, l’outil promet de vous faire « profiter d’une couche de protection supplémentaire, où que vous soyez connecté ».

Pour rappel, un VPN vous permet de chiffrer les connexions sortantes de votre appareil. Cela vous protège des piratages, et vous évite de vous faire espionner sur Internet. Depuis ces dernières années, de nombreux acteurs se sont lancés sur ce marché. Mais l’offre de Google est un peu particulière.

En effet, tandis que de nombreux services de VPN proposent de consulter les catalogues de streaming étranger en vous connectant à un serveur sur place, l’outil de Google n’offre pas de telles fonctionnalités. Le VPN Google One est uniquement dédié à la sécurisation de votre connexion si vous surfez depuis un wifi public ou sur un réseau dans lequel vous n’avez pas confiance.

ll reste toujours une inconnue : le fournisseur du service de VPN. Mais sur ce point, Google se montre transparent en fournissant non seulement le code open source de son VPN ainsi qu’un audit indépendant.

Une offre VPN réservée aux abonnés 2 To

Si ce service vous intéresse, il faudra en revanche souscrire à un abonnement Google One, et pas n’importe lequel. Le VPN n’est disponible qu’à partir du forfait Google One 2 To. Ce dernier coûte 99,99 euros par an ou 9,99 euros par mois. Bien sûr, les forfaits supérieurs de 10 To, 20 To ou même 30 To sont également admis. Si vous avez opté pour les offres 100 ou 200 Go, vous ne pourrez pas en profiter.

Le VPN de Google est pour l’heure uniquement proposé par l’application pour les téléphones Android, même si Google a promis dès l’an dernier une disponibilité sur iOS, Windows et Mac. Aucune date n’a toutefois été annoncée.

Préoccupé par votre sécurité en ligne, ou envie d’accéder au catalogue étranger de Netflix ? Découvrez pourquoi vous avez besoin d’un VPN !