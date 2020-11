Pourquoi avez vous besoin d’un VPN Premium ?

Publicité

Avec autant de services gratuits disponibles aujourd’hui, il est naturel de se demander pourquoi vous auriez besoin de payer pour un VPN premium. La réponse est simple, cependant: vous en avez pour votre argent.

Bien que l’utilisation d’un VPN présente certains avantages, en particulier pour ceux qui ne sont pas beaucoup en ligne, il existe également de nombreux inconvénients à prendre en compte. Les points de comparaison ci-dessous devraient vous aider à comprendre pourquoi vous avez besoin d’un service VPN premium par opposition à un service gratuit.

Protégez vos informations

Voici la chose la plus importante à savoir: ce n’est pas parce qu’il ne facture pas de frais mensuels qu’il est gratuit. Vous n’aurez peut-être pas à payer pour un VPN gratuit en espèces, mais vous payez par d’autres moyens.

Les services VPN gratuits ne peuvent pas vous fournir leur service à moins qu’il ne soit payé d’une manière ou d’une autre. Puisqu’il ne sort pas de votre poche, ils utilisent d’autres méthodes.

L’une de ces méthodes consiste à suivre, stocker et vendre vos informations personnelles et vos données de navigation. Cela va à l’encontre du but d’un VPN car il est censé vous protéger. Une autre méthode consiste à vendre de l’espace publicitaire, ce qui signifie que vous devez faire face à un tas d’annonces personnalisées lorsque vous essayez d’utiliser votre VPN.

Les VPN premium sont capables d’exécuter leurs services grâce aux frais mensuels que vous payez. Par conséquent, ils n’ont pas à recourir à d’autres tactiques lucratives. De plus, les VPN premium protègent non seulement vos informations, mais bloquent également les publicités malveillantes, contrairement aux options gratuites.

Sécurité renforcée

Tout comme les VPN gratuits gagnent de l’argent grâce à d’autres méthodes, ils ont également réduit de nombreux coins pour économiser de l’argent. Cela est particulièrement vrai dans le département de la sécurité. Lorsque vous vous inscrivez à un VPN, c’est dans le but d’avoir une connexion sécurisée en ligne.

Les VPN gratuits offrent souvent si peu de protection que vous pourriez aussi bien n’en avoir aucune. Les VPN premium sont conçus pour votre sécurité. La plupart d’entre eux fournissent un cryptage 256 bits, ce qui vous permet d’avoir l’esprit tranquille lorsque vous utilisez votre service.

Vitesses de connexion plus rapides

Les VPN gratuits ne fournissent presque jamais des vitesses assez rapides pour diffuser du contenu, jouer à des jeux ou quoi que ce soit de similaire. Alors qu’un VPN gratuit peut parfois aider un utilisateur à effectuer de simples tâches en ligne, quiconque espère naviguer pendant de longues périodes ou voir du contenu vidéo a besoin de la connexion plus rapide d’un service VPN premium.

Publicité

Fonctionnalités limitées et contenu débloqué

Les VPN gratuits n’offrent pas de fonctionnalités équivalentes à celles des services VPN premium. En fait, vous n’obtiendrez peut-être pas du tout ce que vous attendez. Par exemple, vous serez probablement limité à l’utilisation d’environ 500 Mo par mois avec un service gratuit, ce qui n’est pas bon pour les internautes constants.

De plus, même si vous aviez la vitesse nécessaire pour afficher le contenu vidéo, vous vous retrouveriez probablement incapable de débloquer le contenu souhaité. Certains ne débloquent pas Netflix. D’autres ne débloquent pas BBC iPlayer et d’autres favoris.

Les VPN premium, en revanche, vous offrent de nombreuses fonctionnalités. Premièrement, ils débloquent généralement le contenu le plus populaire. Certains ont très peu de limitations, voire pas du tout.

De plus, les services premium sont dotés de fonctionnalités telles qu’un kill switch. Un kill switch coupe immédiatement votre connexion à Internet si votre connexion VPN tombe. Cela garantit que vous restez protégé tout le temps que vous utilisez Internet.

Aucune politique de journalisation

La plupart des VPN premium proposent une politique de non-journalisation, vous n’avez donc pas à vous soucier de leur suivi ou du partage de vos données.

Gardez votre bande passante

La plupart des VPN gratuits fournissent un réseau partagé. Si vous n’utilisez pas toute votre bande passante, ils donnent accès à d’autres utilisateurs. Être sur une connexion VPN partagée est aussi risqué que d’être sur le WiFi public.

Avec un VPN premium, vous conservez votre bande passante et restez séparé des autres utilisateurs. Par conséquent, vous maintenez votre protection même si vous ne maintenez pas votre connexion.

Tarification des VPN Premium

Il est facile de supposer automatiquement qu’un VPN premium coûtera des prix élevés, mais ce n’est généralement pas le cas. Il existe plusieurs options abordables qui n’entraveront pas du tout votre compte bancaire.

Plusieurs coûtent moins de 10 $ par mois. Certaines options, telles que Surfshark, fournissent des services VPN premium pour moins de 3 $ par mois – un prix qui vaut bien la sécurité qu’il offre et les autres fonctionnalités disponibles.

Plus de serveurs

Les VPN gratuits fournissent généralement très peu de serveurs auxquels se connecter, ce qui limite considérablement vos capacités de navigation. Les VPN premium fournissent souvent des centaines ou des milliers de connexions serveur du monde entier. Cela signifie que si vous souhaitez regarder des émissions américaines Netflix pendant que vous êtes en Irlande ou du contenu européen en provenance d’Australie, vous avez cette option.

Conclusion – Pourquoi un VPN Premium ?

Gratuit ne signifie pas toujours une qualité médiocre ou même totalement médiocre. Cependant, lorsqu’il s’agit de sujets tels que votre vie privée en ligne et votre sécurité personnelle, il est préférable de ne pas prendre de risques. Même la moindre erreur pourrait conduire à un monde de dévastation en raison du vol d’identité, du harcèlement en ligne, ou plus.