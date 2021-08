Apple : une farandole de nouveaux produits pour cet automne (iPhone 13, AirPods 3, MacBook Pro, iPad mini 6…)

Avec les nombreuses rumeurs de ses derniers mois, voire semaines, nous savons déjà qu’Apple se prépare à présenter une flopée de produits pour la fin de l’année. Le célèbre journaliste de chez Bloomberg, Mark Gurman, est ainsi revenu sur l’agenda d’Apple pour cette période automnale.

Le programme d’Apple pour cette fin d’année

Dès le mois de septembre, la firme de Cupertino va s’empresser de présenter sa nouvelle génération de smartphones : les iPhone 13. À travers cette nouvelle gamme, Apple devrait apporter quelques changements mineurs, mais déjà fortement présents sur le marché des smartphones Android. Outre une nouvelle puce A15 pour tous les modèles ainsi que de meilleurs capteurs et performances photo, c’est les modèles Pro qui vont encore une fois être la nouvelle vitrine technologique de la marque. Les déclinaisons Pro et Pro Max devraient en effet profiter d’une dalle prenant en charge le mode always-on et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Les AirPods 3 devraient aussi être annoncés lors de cette keynote, tout comme l’Apple Watch Series 7.

Entre septembre et novembre, les nouveaux MacBook Pro de 14″ et 16″ devraient en être officialisés. D’ailleurs, nous avons récemment appris l’entrée en production de ces modèles. Cette nouvelle génération d’ordinateurs ultraportables profiterait d’une puce Apple Silicon améliorée, la M1X, mais aussi d’un écran mini-LED. Le design de ces appareils devrait aussi avoir été revu.

Et c’est pas fini ! Apple aurait comme projet de proposer une nouvelle itération de sa gamme de tablettes miniatures. Avec l’iPad mini 6, la firme de Cupertino compterait proposer un nouveau design, ressemblant trait pour trait à la dernière d’iPad Air et profitant de meilleures performances que le dernier modèle sorti en mars 2019.

Une chose est donc sure pour cette fin d’année, vous allez beaucoup entendre parler de la marque à la pomme. Si on calque la stratégie d’Apple l’année dernière, une conférence devrait avoir lieu chaque mois, cette fois-ci à partir de septembre 2021.