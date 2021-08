TousAntiCovid affiche le pass sanitaire sur votre Apple Watch

La version 3.7.0 de TousAntiCovid qui vient de sortir apporte une déclinaison Apple Watch de l’application. On peut désormais retrouver son pass sanitaire directement à son poignet.

TousantiCovid version Apple Watch

Petite surprise pour les propriétaires d’une Apple Watch, l’application TousAntiCovid vient de faire son apparition sur la montre connectée du constructeur californien.

Maintenant que le pass sanitaire est étendu dans les bars, restaurants, établissements médicaux et les transports pour les trajets longue distance, l’application TousAntiCovid s’adapte pour fluidifier les contrôles et faciliter la présentation des QR codes. Sur l’App Store, il est possible de télécharger la version 3.7.0 du logiciel du gouvernement. Une fois la mise à jour également installée sur son iPhone, TousAntiCovid version Watch vous permettra d’arborer votre pass sanitaire sur votre poignet.

Affichez votre pass sanitaire encore plus rapidement

La dernière mise à jour sur iOS qui date du 11 août 2021 vise une meilleure accessibilité du certificat. Pour afficher le pass sanitaire sur son Apple Watch, il faudra donc mettre à jour TousAntiCovid sur iPhone puis installer la version watchOS. Il n’existe pas à ce jour d’équivalent pour les autres montres connectées sous Wear OS par exemple.

Cette déclinaison permet de présenter en un clin d’oeil son QR code, et ne propose pas d’autres fonctions pour l’instant. Une seule complication est disponible pour un accès rapide (elle n’est pas disponible sur tous les cadrans).

L’application dispose aussi d’un widget qui affiche le QR code sur l’écran d’accueil de votre iPhone, sans avoir besoin d’ouvrir l’application d’abord. Pour ce faire, il faudra sélectionner au préalable un certificat en favori dans l’application.

Enfin, si vous êtes sur Android, vous pouvez également afficher vos certificats en favori dans l’application par le biais d’un widget !

Encore un peu de temps ? Découvrez comment ajouter votre pass sanitaire à l’Apple Wallet !