HP concurrence l’iMac et la Surface avec de nouveaux ordinateurs sous Chrome OS

HP vient d’annoncer deux nouveaux produits : un Chromebook sous ARM pour concurrencer les Surface de Microsoft ainsi qu’un PC tout-en-un sous Chrome OS pour s’attaquer à l’iMac d’Apple.

Un iMac sous Chrome OS

HP vient d’annoncer un tout nouveau Chromebase, un PC tout en un. A la manière d’un iMac, tout est intégré dans l’écran. L’affichage de cet ordinateur peut pivoter à 90 degrés pour l’adapter à tout type de contenu. C’est un produit qui intègre une grande partie de la gamme de processeurs d’Intel, du Pentium au Core.





Le Chromebase AiO embarque un écran IPS tactile avec une diagonale de 21,5 pouces et une définition de 1920 x 1080 pixels. La configuration de base du Pentium Gold dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage eMMC, mais vous pourrez obtenir jusqu’à 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go. HP vend cet ordinateur pour la somme de 600 dollars (environ 510 euros HT).

HP présente le Chromebook x2 11, une tablette 2-en-1

Dans la foulée, HP a également lancé le Chromebook x2 11, une nouvelle tablette 2-en-1 basée sur Chrome OS. Bien que de nombreuses tablettes Chrome OS existent déjà, le Chromebook x2 11 est le premier avec prise en charge de la 4G LTE. L’appareil dispose également d’un écran de 11 pouces, qui fonctionne à 2 160 x 1 440 pixels dans un format d’image de 3:2.

Le Chromebook x2, tactile, devrait être disponible à partir du mois d’août avec un stylet USI rechargeable. Un nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 7c est au cœur de la tablette, que HP a complété par 8 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC.

En outre, la tablette dispose d’une batterie de 32 Wh qui, selon HP, devrait lui donner jusqu’à 11 heures d’autonomie. Un port USB type C gère la charge, qui s’effectue à 45 W. Enfin, HP a intégré une caméra selfie de 5 MP, une caméra arrière de 8 MP et un capteur d’empreintes digitales pour l’authentification biométrique.

