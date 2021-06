Vous connaissez HP pour ses PC professionnels et grand public. HP est également un acteur mondialement connu pour ses imprimantes et offre une gamme très riche dotée des technologies laser ou jet d’encre, de l’imprimante domestique pour des tâches occasionnelles ou des multifonctions A3. A l’ère du tout-numérique, l’impression reste en effet essentielle pour la gestion du quotidien ou des tâches professionnelles comme l’impression de contrats, de factures ou de documents commerciaux.

Professionnels ou particuliers avec des besoins réguliers en impressions ? La HP Neverstop Laser est faite pour vous.

HP Neverstop Laser, une imprimante au design professionnel

La HP Neverstop Laser 1202nw est une imprimante monochrome multifonction. Elle a la particularité de s’utiliser avec un toner rechargeable. Avant de vous parler de ses caractéristiques d’impression, nous allons la découvrir ensemble !

Avec sa dénomination professionnelle et sa technologie Laser, on pourrait s’attendre à un produit imposant. Bien au contraire, la HP Neverstop dispose d’un design sobre et compact (38,05 x 29,34 x 28,7 cm). Elle pourra ainsi trouver sa place n’importe où dans la maison ou au bureau. HP fait comprendre qu’il s’agit d’une imprimante qui répond à toutes les exigences, sans surplus inutile.

HP Neverstop Laser est une imprimante connectée WiFi et WiFi direct (il est aussi possible de la connecter via un port USB-B ou Ethernet RJ45). L’installation est très rapide à partir du moment où vous suivez le guide et utilisez l’application HP Smart. Il nous a fallu seulement quelques minutes pour réaliser la première impression. C’est toujours un plaisir d’utiliser une imprimante HP tant la simplicité d’utilisation est bien pensée !

Un écran d’affichage se trouve sur le devant de l’imprimante. On s’est demandé à quoi il pouvait bien correspondre… avant de deviner ! C’est tout bête, il permet d’indiquer le niveau de toner et d’alerter quand il est nécessaire de recharger l’imprimante. Pour ce faire, il faudra opter pour des recharges (qui ressemblent à des seringues d’encre). On retire un cache en plastique sur le dessus, on insère la recharge et le tour est joué. Plus rapide à recharger qu’un changement de cartouche et tellement moins cher ! On vous en dira un peu plus juste après à ce sujet.

Pour configurer l’imprimante HP Neverstop Laser et l’utiliser, un panneau de contrôle se trouve sur le dessus. En noir et blanc, il permet de lancer une impression rapide ou de configurer rapidement quelques options du scanner. Il est également possible de réaliser une impression recto/verso à la suite d’un scanner, fonctionnalité pratique. Pour le reste, il faudra opter pour le logiciel HP Smart doté de fonctionnalités supplémentaires. Le bac pour charger le papier se trouve à l’avant, en bas, et peut accueillir environ 150 feuilles.

Une impression rapide et correcte

Concernant l’impression, la HP Neverstop a l’avantage d’être une imprimante rapide avec une moyenne de 20 pages imprimées par minute. Idéal pour imprimer des contrats ou des rapports, sans compromis sur la qualité ! Il est aussi possible de numériser des documents, qui seront quasiment similaires à l’original, avec toutefois quelques défauts sur la teinte de noir.

Un fort avantage pour les utilisateurs d’impression en volume

Le coût est le plus gros point fort de cette imprimante ! La HP Neverstop Laser est commercialisée à 269€ sur le HP Store. Il est d’ailleurs possible de la trouver un peu moins cher auprès d’autres. Lors de l’achat, l’appareil est chargée à son maximum en toner, permettant d’imprimer jusqu’à 5 000 pages. Ensuite, il faudra compter environ 20€ pour un kit de recharge de 2 500 pages environ. Simple calcul, le prix de la page se monte à seulement 0,008€ ! C’est le prix le plus bas possible pour imprimer depuis chez soi. Voilà un argument fort de la part de HP qui fera craquer n’importe les utilisateurs qui impriment en volume. Encore mieux, il existe des promotions sur les recharges de toner, dont le pack de 5000 impressions à environ 30€, soit 0,006€ la page… Qui dit mieux ?

À qui est destinée la HP Neverstop ?

Comme nous le disions plus haut, la Neverstop Laser est parfaite pour les professionnels, mais également pour les particuliers qui impriment beaucoup (et n’ont pas besoin de couleur) et recherchent un coût à la page réduit.

La HP Neverstop affiche une empreinte écologique jusqu’à 84% plus faible sur l’ensemble de sa durée de vie que celle des imprimantes laser standards. Un choix responsable pour limiter son impact environnemental ! En effet, elle est fabriquée avec 25% de plastique recyclé, et les kits de recharge sont fabriqués à partir de 75% de plastique recyclé. L’évacuation d’air est certifiée par plusieurs labels dont Blue Angel et Energy Star 3.0.

Conclusion : HP Neverstop Laser 1202nw

En conclusion, l’imprimante HP Neverstop Laser 1202nw (pour son nom complet) est un excellent compromis pour les gros utilisateurs d’impression. Facile à installer et à utiliser, elle permet ainsi de bénéficier d’impressions de qualité, tant qu’elles proviennent d’une source externe. En effet, le contraste est à améliorer sur la partie scanner, notamment grâce aux options. On regrette un peu la non-présence du recto verso automatique. Sur le papier, elle permet de faire d’importantes économies sur les recharges de toner. Et ça c’est un bel atout ! Découvrez en plus sur cette imprimante sur le site HP.

