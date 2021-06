Google Photos : la fin du stockage gratuit et illimité vient d’entrer en vigueur

La date fatidique est arrivée : le 1er juin 2021. Désormais, les utilisateurs de l’application de stockage dans le cloud Google Photos ne pourront plus stocker de façon illimitée et gratuite leurs fichiers photo et vidéo. Une bien triste nouvelle qui laisse donc la place à plusieurs options : payer, trouver une alternative ou faire du tri dans sa bibliothèque.

Après avoir annoncé un nouvel éditeur vidéo et des fonctionnalités payantes, Google Photos va enfin mettre à exécution la fin du stockage gratuit pour les utilisateurs de son service. Annoncée en novembre dernier, la nouvelle fait tout de même toujours grincer des dents…

C’est la fin du stockage gratuit Google Photos

Tout a une fin. Depuis de nombreuses années, Google ne prenait pas en compte dans le stockage offert aux utilisateurs (15 Go) les photos enregistrées en « haute qualité » sur son service, soit les images ne dépassant pas les 16 Mpx. Le stockage était ainsi illimité, sauf pour les clichés « en qualité d’origine ». La situation du côté des vidéos était somme toute similaire.

Depuis le 1er juin, tous les nouveaux fichiers ajoutés à votre bibliothèque Photo seront comptabilisés dans votre stockage Google. De ce fait, les utilisateurs qui dépasseront les 15 Go devront opter pour une formule de stockage payante, soit 1,99 € par mois pour 100 Go (ou 19,99 € par an), 2,99 € par mois pour 100 Go (ou 29,99 € par an) ou 9,99 € par mois pour 100 Go (ou 99,99 € par an). La firme californienne précise quand même que les photos et vidéos uploadées en haute qualité avant cette date « ne sont pas concernées par ce changement et ne seront pas décomptées de l’espace de stockage ».

Il est donc temps de trouver une alternative à Google Photos si vous ne souhaitez pas payer pour plus de stockage ou faire du tri grâce au nouvel outil mis en place par le géant du web par exemple. Sinon, les bons vieux stockages externes pourront vous aider pour garder une sauvegarde de vos souvenirs sans encombrer le stockage dans le cloud (clé USB, disque dur, PC…).